    Giridih News: बच्चों का विवाद सांप्रदायिक झड़प में हुआ तब्दील, हट्टी बाजार में पुलिस बल तैनात

    By Pramod Chaudhary Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:13 AM (IST)

    गिरिडीह के हुट्टी बाजार में बच्चों के बीच का विवाद बढ़कर दो समुदायों के बीच बवाल बन गया। पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और बाजार को छावनी में तब्दील कर दिया। दोनों पक्षों ने थाने में एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है।

    मौके पर मौजूद डीएसपी वन नीरज कुमार सिंह, मुफस्सिल थानेदार श्याम किशोर महतो। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। शहर के हुट्टी बाजार में दो समुदायों के बच्चों के बीच हुआ विवाद देर रात को बवाल बन गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि इसमें आपस में दोनों समुदाय के बड़े लोग उलझ गए और पत्थरबाजी भी करने लगे। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के कुछ लोगों को चोट आई है।

    इधर घटना की सूचना मिलते ही मुख्यालय डीएसपी वन नीरज कुमार सिंह, नगर थानेदार ज्ञान रंजन, मुफस्सिल थानेदार श्याम किशोर महतो, पचंबा थानेदार राजीव कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को पूरी तरह से छावनी में तब्दील करते हुए दोनों ओर के लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

    फिलहाल, हुट्टी बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बच्चों के विवाद में हुट्टी बाजार के एक समुदाय और कुंजरा मोहल्ला के लोग आपस में उलझ गए।

    इसी क्रम में कुरैशी मोहल्ला के लोगों ने हुट्टी बाजार के लोगों का समर्थन करते हुए विवाद को और आगे बढ़ाने लगे। जिससे दोनों ओर से विवाद काफी बढ़ गया और पत्थरबाजी भी होने लगी। विवाद का कारण पहले से स्पष्ट है। आसपास के लोग दशहरा से ही जान रहे थे।

    अब लोग बोलने भी लगे कि विवाद कई दिनों से दशहरा में ही सुलग रही थी। तृतीया चतुर्थी से ही। इस घटना की थाना में लिखित भी दी गई थी।

    उस समय का विवाद तत्काल भड़कता तो कई जिम्मेदारी को जवाब देना पड़ता। सरकार के अहम कई चेहरे गिरिडीह से जुड़े हैं।

    बहरहाल, रविवार रात की घटना की ले दोनों तरफ से लोग थाने में एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हुए आवेदन देने पहुंचे हैं। डीएसपी वन ने कहा कि दो पक्षों के बीच आपस में कुछ विवाद हुआ था जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

    लेकिन मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आठ दिन के पहले प्रतिक्रिया है ।