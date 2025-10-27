गढ़वा में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, ससुर-दामाद की मौत; बच्ची घायल
गढ़वा-पलामू फोरलेन पर एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई। मृतक छठ पूजा के लिए सामान खरीदने जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गढ़वा। गढ़वा-पलामू फोरलेन में गढ़वा थाना क्षेत्र के हूर गांव के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी।
इस घटना में गढ़वा थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी 55 वर्षीय गणेश बैठा, पिता लेदा बैठा की मौके पर मौत हो गई। वहीं, बाइक चालक मेराल थाना क्षेत्र के तेनार गांव निवासी 27 वर्षीय छोटू रजक, पिता नागेश्वर बैठा की मौत सदर अस्पताल से बेहतर उपचार के लिए रेफर होने के बाद गढ़वा-मेदिनीनगर के बीच रास्ते में हो गई।
जबकि बाइक पर बैठी छाेटू रजक की घायल, नौ वर्षीय पुत्री अंजली कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गणेश बैठा एवं छोटू आपस में ससुर-दामाद बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार छोटू एक बाइक से अपने ससुर गणेश बैठा तथा अपनी पुत्री अंजली को लेकर छठ महापर्व के लिए सामान खरीदने के लिए डुमरिया से गढ़वा शहर आ रहे थे।
इसी दौरान फोरलेन सड़क पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए फोरलेन पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने तीनों को सड़क से उठाकर सदर अस्पताल भेजवाया।
इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम संजय कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं, पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक एवं बाइक को जब्त कर थाना परिसर में ले आई है।
इस घटना के बाद गणेश बैठा के घर में आयोजित छठ महापर्व का माहौल गम में बदल गया है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।