गढ़वा में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, ससुर-दामाद की मौत; बच्ची घायल

जागरण संवाददाता, गढ़वा। गढ़वा-पलामू फोरलेन में गढ़वा थाना क्षेत्र के हूर गांव के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इस घटना में गढ़वा थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी 55 वर्षीय गणेश बैठा, पिता लेदा बैठा की मौके पर मौत हो गई। वहीं, बाइक चालक मेराल थाना क्षेत्र के तेनार गांव निवासी 27 वर्षीय छोटू रजक, पिता नागेश्वर बैठा की मौत सदर अस्पताल से बेहतर उपचार के लिए रेफर होने के बाद गढ़वा-मेदिनीनगर के बीच रास्ते में हो गई।

जबकि बाइक पर बैठी छाेटू रजक की घायल, नौ वर्षीय पुत्री अंजली कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गणेश बैठा एवं छोटू आपस में ससुर-दामाद बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार छोटू एक बाइक से अपने ससुर गणेश बैठा तथा अपनी पुत्री अंजली को लेकर छठ महापर्व के लिए सामान खरीदने के लिए डुमरिया से गढ़वा शहर आ रहे थे। इसी दौरान फोरलेन सड़क पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए फोरलेन पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने तीनों को सड़क से उठाकर सदर अस्पताल भेजवाया।