Jharkhand News : गढ़वा पुलिस ने बिहार के सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को किया गिरफ्तार, उनके खिलाफ दर्ज है डकैती का मामला

जागरण संवाददाता, गढ़वा । गढ़वा पुलिस ने सोमवार को बिहार के सासाराम में महागठबंधन के प्रत्याशी सत्येंद्र साह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें गढ़वा ले आई है।

यह गिरफ्तारी उस समय हुई, जब सत्येंद्र साह बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के नामांकन के अंतिम दिन सासाराम में निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर बाहर निकले थे।

जानकारी के अनुसार सत्येंद्र साह गढ़वा में कांड संख्या 320/2004 में आरोपित थे। सत्येंद्र साह के विरुद्ध आइपीसी की धारा 395, 397 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में वे फरार चल रहे थे।

इस मामले में गढ़वा व्यवहार न्यायालय से पहले से ही वारंट जारी था। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 21 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय से निर्गत वारंट के तामिला के लिए गढ़वा पुलिस ने रोहतास जिले के करहगर थाना पुलिस से संपर्क में थी।