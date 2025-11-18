दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, दो बेटी होने पर मिलता था ताना, मायके वालों ने थाने में दिया आवेदन

संवाद सूत्र, डंडई (गढ़वा)। डंडई थाना क्षेत्र के जरदे गांव निवासी सकलदीप चौधरी की पत्नी पूनम कुमारी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न व हत्या का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हासनदाग गांव निवासी मृतका की मां पानपति देवी ने डंडई थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पानपति देवी ने बताया कि चार वर्ष पूर्व बेटी पूनम की शादी सकलदीप चौधरी से हुई थी। शादी के कुछ ही माह बाद उसके पति सकलदीप चौधरी, ससुर प्रसाद चौधरी व सास प्रेमशिला देवी दहेज में पैसे और गाड़ी की मांग करने लगे थे।

घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते मांग पूरी नहीं कर सकी। जिसके चलते पूनम को मारपीट व प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। स्वजनों ने यह भी कहा कि पूनम दो बेटियों की मां थी और इसी को लेकर उसे हमेशा ताना दिया जाता था कि तुम्हारा सिर्फ बेटी हो रही है। तुम्हें मारकर दूसरी शादी कर लेंगे।

मौत की जानकारी पर पहुंचे मायके वालों कि की गई पिटाई सोमवार दोपहर करीब दो बजे गांव के लोगों ने फोन पर पूनम की मौत की सूचना दी। खबर मिलते ही मायके वाले पूनम की ससुराल पहुंचे। स्वजन का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने मौत के कारणों को लेकर सवाल किया तो गांव के सोमनाथ चौधरी,अर्जुन चौधरी, लाल बिहारी चौधरी, राजेश चौधरी सहित अन्य लोगों ने मिलकर उनकी पिटाई शुरू कर दी।