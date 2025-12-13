Language
    Jharkhand News: गढ़वा में नवजात को 5 लाख में बेचा, पुलिस ने डालटनगंज से किया रेस्क्यू

    By Anjani Upadhaya Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    झारखंड के गढ़वा में एक नवजात शिशु को 5 लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को डालटनगंज से रेस्क्यू किया ...और पढ़ें

    पलामू जिले के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा से नवजात को रेस्क्यू कर लिया गया।

    संवाद सहयोगी,गढ़वा। डंडा थाना क्षेत्र के एक दंपती द्वारा सात दिन के नवजात शिशु को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि सूचना मिलते ही डंडा थाना पुलिस ने पलामू जिले के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा से नवजात को रेस्क्यू कर लिया है।

    पुलिस नवजात को खरीदने वाली एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गढ़वा जिला में डंडा थाना क्षेत्र के छपरदगा गांव के एक परिवार ने नवजात के जन्म लेने के दूसरे दिन ही उसकी मां से छिन कर उसे बेच दिया था।

    इसकी जानकारी ग्रामीणों से डंडा पुलिस को मिली। डंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने छापेमारी करते हुए शनिवार को नवजात को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि नवजात को खरीदने वाला दंपती ने पुलिस को बताया कि उसने पांच लाख रुपये में नवजात को खरीदा है।

    नवजात की मां की मानसिक स्थिति कमजोर होने की बात कही जा रही है। जबकि उसे खरीदने वाला परिवार संपन्न है। इधर, नवजात को रेस्क्यू के बाद डंडा थाना पुलिस ने सीडब्ल्यूसी गढ़वा के समक्ष शिशु को प्रस्तुत किया।

    शिशु की बीमार मां को भी सदर अस्पताल लाया गया है। सीडब्ल्यूसी ने रेस्क्यू कर लाए गए शिशु एवं उसकी मां को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है।


    डंडा थाना क्षेत्र के एक नवजात शिशु को पलामू जिले के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के रेड़मा से रेस्क्यू कर लाया गया है। दोनों परिवारों से पूछताछ चल रही है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

    - अमन कुमार, पुलिस अधीक्षक, गढ़वा। 