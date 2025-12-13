Jharkhand News: गढ़वा में नवजात को 5 लाख में बेचा, पुलिस ने डालटनगंज से किया रेस्क्यू

संवाद सहयोगी,गढ़वा। डंडा थाना क्षेत्र के एक दंपती द्वारा सात दिन के नवजात शिशु को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि सूचना मिलते ही डंडा थाना पुलिस ने पलामू जिले के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा से नवजात को रेस्क्यू कर लिया है।

पुलिस नवजात को खरीदने वाली एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गढ़वा जिला में डंडा थाना क्षेत्र के छपरदगा गांव के एक परिवार ने नवजात के जन्म लेने के दूसरे दिन ही उसकी मां से छिन कर उसे बेच दिया था।

इसकी जानकारी ग्रामीणों से डंडा पुलिस को मिली। डंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने छापेमारी करते हुए शनिवार को नवजात को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि नवजात को खरीदने वाला दंपती ने पुलिस को बताया कि उसने पांच लाख रुपये में नवजात को खरीदा है।