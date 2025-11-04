Language
    Jharkhand news: मझिआंव सीओ के खिलाफ पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- कई महिलाओं से हैं उनके अवैध संबंध

    By Anjani Upadhaya Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    झारखंड के मझिआंव में सीओ की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि उनके पति के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं। शराब के नशे में धुत रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है।

    मझिाआंव के अंचल पदाधिकारी प्रमोद कुमार के खिलाफ मझिाआंव थाना में मामला दर्ज कराया गया है।

    संवाद सहयोगी, गढ़वा। मझिाआंव के अंचल पदाधिकारी प्रमोद कुमार के खिलाफ मझिाआंव थाना में सोमवार को मामला दर्ज हो गया है। मझिआंव थाना कांड संख्या 134/25 दिनांक तीन नवंबर 2025 के तहत धारा 85 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज हुआ है।

    प्राथमिकी में अंचल अधिकारी के खिलाफ उनकी पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अंचल अधिकारी की पत्नी श्यामा रानी मंगलवार को मझिआंव थाना पहुंची थी।

    प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में श्यामा रानी ने सीओ का चरित्र गलत होने, उनके कई लड़कियों से अवैध संबंध होने एवं शराब के नशे में डूबे रहने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी वह अपने पति के साथ रहने के लिए आती हैं तो वह मारपीट कर भगा देते हैं। 

    मेरे पिता से 50 लाख रुपये दहेज के रूप में लाने के लिए दबाव बनाते हैं। जबकि शादी के समय पिता ने जो 100 ग्राम सोने का गहना दिया था, उसे भी पति ने अपने पास रख लिया है और नहीं दे रहे हैं।

    उन्होंने कहा है कि 01 नवंबर को सूचना मिली कि मेरे पति प्रमोद कुमार के सरकारी आवास में लातेहार जिला के चंदवा थाना की एक मुस्कान शर्मा नामक लड़की मेरे पति के साथ रह रही है। इसके बाद मैं अपने चचेरे भाई रौशन एवं ममेरे भाई राजा के साथ मझिआंव स्थित सीओ के सरकारी आवास पर पहुंचे।

    पति के साथ एक लड़की काे देखकर आवास के बाहर से ताला बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में लेकर गढ़वा महिला थाना भेज दिया है। श्यामा रानी ने अंचल पदाधिकारी प्रमोद कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग है।

    उपायुक्त के निर्देश सीओ के मामले में हुई जांच 

    इधर, अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार एवं उनकी पत्नी के बीच हुए मामले में उपायुक्त के निर्देश पर रंका एसडीएम रुद्र प्रताप ने जांच की। इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीएम रुद्र प्रताप ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार जांच की गई है। इस मामले में अंचल अधिकारी एवं उनकी पत्नी श्यामा रानी का बयान दर्ज कर लिया गया है।

    अंचल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया है कि मुस्कान शर्मा अपनी मां की सहमति से मेरे यहां रहकर खाना बनाती है। जबकि सीओ की पत्नी श्यामा रानी ने सीओ पर कई महिलाओं से अवैध संबंध रखने सहित कई आरोप लगाए हैं। एसडीएम ने बताया कि वैसे यह पारिवारिक विवाद है। सभी बिंदुओं पर जांच की गई है और यह जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी।