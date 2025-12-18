एनएच-39 पर चावल की आड़ में तस्करी का भंडाफोड़, एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

संवाद सूत्र , मेराल (गढ़वा)। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मेराल थाना क्षेत्र के बाना महुआ के पास एनएच 39 के किनारे अंशु होटल के पास से करीब एक करोड रुपए का अवैध शराब से भरा ट्रक को जब्त किया गया।

इस संबंध में गुरुवार को मेराल थाना में पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी चिरंजीव मंडल, इंस्पेक्टर संतोष कुमार तथा थाना प्रभारी विष्णु कांत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार डीएसपी चिरंजीव मंडल के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर वाहनों की जांच की जा रही थी।

पूरी गाड़ी अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों से भरा हुआ इसी दौरान बाना महुआ के पास अंशु लाइन होटल के बगल में एक बड़ा कंटेनर खड़ा मिला। कंटेनर में क्या है इसके बारे में पूछे जाने पर गाड़ी का ड्राइवर गणपत राम ने बताया कि ट्रक में चावल भरा है तथा उसने चावल का फर्जी पेपर भी पुलिस को दिखाया।

संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी की गई तो पाया गया कि पूरी गाड़ी अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों से भरा हुआ है। पुलिस ने गणपत राम को गिरफ्तार कर ली है। वह राजस्थान के बाड़मेर जिला अंतर्गत थाना गुडा मालानी का रहने वाला है।