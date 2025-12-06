गढ़वा में सरकारी सिस्टम 'फेल', मृत व्यक्ति 3 साल से लेता रहा वृद्धावस्था पेंशन; अधिकारी बोले- होगी जांच

संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा)। गढ़वा जिले में सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल है। सिस्टम फेल होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि मुर्दे सरकारी योजनाओं का लाभ धड़ल्ले से ले रहे हैं।

इसका ताजा मामला जिले के श्री बंशीधर नगर से सामने आया है। यहां मृत पेंशनधारी पिछले तीन वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। जबकि पेंशन के हकदार वृद्ध हाकिमों के यहां लगातार चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

क्या है मामला जानकारी के मुताबिक श्री बंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के टोला टीकर निवासी शिव शंकर बैठा का 70 वर्ष की आयु में 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। उन्हें सरकार की योजना वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा था।

निधन के बाद परिजनों के आवेदन के आधार पर नगर पंचायत से 13 जुलाई 2024 को उनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। नगर पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के बाद उनके स्वजन के आवेदन के आधार पर अंचल कार्यालय से 13 जनवरी 2025 को पारिवारिक सूची भी जारी कर दिया गया।

पेंशनधारी का नाम डिलीट नहीं किंतु पेंशन की सूची से मृत पेंशनधारी का नाम डिलीट नहीं किया गया। अंचल के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की लापरवाही के कारण मृत पेंशनधारी को प्रतिमाह पेंशन की राशि का भुगतान जारी रहा। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले वृद्धों को भी अंचल कार्यालय से वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्वीकृति दी जाती है। अंचल कार्यालय से पेंशन की स्वीकृति मिलने के बाद वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ मिलता है।

मुर्दे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे श्री बंशीधर नगर शहरी क्षेत्र में जिस तरह से मुर्दे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उससे अंचल कार्यालय के कर्मियों की लापरवाही उजागर हुई है। अंचल कार्यालय के कर्मी बिना जांच पड़ताल के ही आंख मूंद कर कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।

जबकि प्रतिमाह पेंशन की सूची का सत्यापन किया जाना है। सूची के सत्यापन के दौरान मृत व्यक्तियों का नाम पेंशन की सूची से डिलीट करने एवं नये योग्य व्यक्तियों का नाम पेंशन की सूची में जोड़ा जाना है। श्री बंशीधर नगर शहरी क्षेत्र में जिस तरह से मुर्दे बेरोकटोक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उससे सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गये हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि नगर पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अंचल कार्यालय से मृत व्यक्ति का पारिवारिक सूची जारी किया गया, उसके बाद भी मृत पेंशनधारी का नाम पेंशन की सूची से डिलीट नहीं किया गया। अक्टूबर तक पेंशन की राशि का भुगतान लिहाजा मृत पेंशनधारी को प्रतिमाह अनवरत पेंशन की राशि का भुगतान जारी रहा। मृत पेंशनधारी को अक्टूबर 2025 तक पेंशन की राशि का भुगतान किया गया है। अब सवाल उठता है कि वृद्धावस्था में पेंशन की पात्रता रखने वाले पेंशन के लिये ऑफिस की चक्कर काट रहे हैं, जिनका नाम सूची से डिलीट करने की आवश्यकता है वे पेंशन ले रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे और क्यों हुई, इसके लिये जिम्मेदार कौन है।