गढ़वा में प्रेमी संग देख घरवालों ने किशोरी को पीट-पीट कर मार डाला, पुलिस ने पिता और भाई को पकड़ा

संवाद सहयोगी, गढ़वा। गढ़वा थाना के एक गांव में गुरुवार को आनर किलिंग का एक मामला प्रकाश में आया है। एक किशोरी की हत्या कर उसके घर वालों ने शव को जलाने का भी प्रयास किया। लेकिन इसकी भनक लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में ले लिया और मृतका के पिता एवं भाई को भी हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार की दोपहर में किशोरी को उसके परिवारवालों ने एक युवक के साथ देख लिया था। इसे लेकर उन्हें उसके चाल-चरित्र पर ही संदेह हुआ। बताया जा रहा है कि इसके बाद स्वजन ने किशोरी की जमकर पिटाई कर दी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया।