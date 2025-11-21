गढ़वा में प्रेमी संग देख घरवालों ने किशोरी को पीट-पीट कर मार डाला, पुलिस ने पिता और भाई को पकड़ा
गढ़वा में एक नाबालिग लड़की को उसके परिवार ने प्रेमी के साथ देखने पर पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद परिवार ने पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, गढ़वा। गढ़वा थाना के एक गांव में गुरुवार को आनर किलिंग का एक मामला प्रकाश में आया है। एक किशोरी की हत्या कर उसके घर वालों ने शव को जलाने का भी प्रयास किया। लेकिन इसकी भनक लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में ले लिया और मृतका के पिता एवं भाई को भी हिरासत में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार की दोपहर में किशोरी को उसके परिवारवालों ने एक युवक के साथ देख लिया था। इसे लेकर उन्हें उसके चाल-चरित्र पर ही संदेह हुआ। बताया जा रहा है कि इसके बाद स्वजन ने किशोरी की जमकर पिटाई कर दी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया।
बताया जा रहा है कि पिटाई के कारण किशोरी की मौत हो गई। तब घरवालों ने उसके अंतिम संस्कार के लिए गांव के कई लोगों के साथ मिलकर अपने गांव के समीप स्थित बगही श्मशान घाट पर ले गए।
वहां शव को चिता पर रखकर आग भी लगा दी गई। लेकिन तब तक इस घटना की सूचना मिलने पर गढ़वा, थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और चिता से शव को उतारकर अपने कब्जे में ले लिया।
इस दौरान शव यात्रा में शामिल किशोरी के स्वजन एवं ग्रामीण मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मृतका के पिता एवं भाई को मौके से ही हिरासत में लेकर गढ़वा थाना में लाकर पूछताछ कर रही है।
