संवाद सूत्र, रमना (गढ़वा)। बेहतर कनेक्टिविटी और बैंकिंग सुविधाओं ने प्रखंड मुख्यालय रमना आसपास के क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनते जा रहा है। बिशनपुरा, डंडई, धुरकी और मझिआंव सहित आसपास के प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी, बैंकिंग और रेल यात्रा के लिए रमना पहुंचते हैं। इससें बाजार में कारोबार का दायरा बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। इसके बावजूद बढ़ती भीड़ के अनुरूप नागरिक सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है।

रेलवे, फोरलेन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बढ़ा कारोबार रमना रेलवे स्टेशन और रांची-वाराणसी फोरलेन इकोनॉमिक कॉरिडोर ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूती दी है। आसपास के चार प्रखंडों से सीधा जुड़ाव होने के कारण रमना बाजार का व्यापारिक महत्व बढ़ा है। ग्रामीण संपर्क सड़कों के सुदृढ़ीकरण से सुदूर गांवों के लोगों को मुख्यालय पहुंचने में सहूलियत हुई है। क्षेत्र में पावर ग्रिड की स्थापना से बिजली की उपलब्धता बेहतर हुई है।

वहीं, गांवों में सब्जी सहित नकदी फसलों की खेती बढ़ने से किसानों की आमदनी और बाजार में खरीदारी की क्षमता बढ़ी है। दो सरकारी बैंकों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की सक्रियता से व्यापारियों और महिला समूहों को वित्तीय लेनदेन में सुविधा मिली है।

बढ़ती भीड़ के बीच नागरिक सुविधाओं का अभाव बाजार में रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय,शुद्ध जल की नहीं है। इसका खामियाजा विशेषकर महिलाओं को भुगतना पड़ता है। पार्किंग स्थल के अभाव में मुख्य सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बनती है।