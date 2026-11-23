सुधीर कुमार, डंडई (गढ़वा)। गढ़वा जिला अंतगर्त डंडई प्रखंड के बैलाझखड़ा गांव में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर करीब 15 वर्ष पूर्व बना उप स्वास्थ्य केंद्र में आज तक स्वास्थ्य सेवा शुरू नहीं सका। स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में बंद पड़ा स्वास्थ्य उप केंद्र हाथी का दांत साबित हो रहा है।

भवन निर्माण के करीब 15 वर्ष बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की पद स्थापना नहीं हो सकी। जिससे लाखों रुपये की लागत से निर्मित भवन बेकार पड़ा हुआ है। इस समय केंद्र में झाड़ियों और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भवन के खिड़की-दरवाजे खुले पड़े हैं तथा देखरेख के अभाव में असामाजिक तत्वों और शराबियों का अड्डा बना हुआ है।

ग्रामीणों ने बताया कि भवन बनने के बाद आज तक यहां डाक्टर तो दूर एक भी स्वास्थ्य कर्मी की पदस्थापना नहीं हो सकी है। ग्रामीण नसीर अंसारी, मंसूर अंसारी, मुश्ताक अंसारी,सविता देवी, मुन्नी प्रजापति सहित अन्य लोगों ने बताया कि जब गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना था, तब ग्रामीणों में काफी खुशी हुई और लोगों को उम्मीद थी कि अब छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा।

साथ ही गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना नहीं होने से उम्मीद पर पानी फिर गया। आज सर्दी, बुखार, वायरल फीवर सहित बीमारियों के उपचार के लिए करीब चार किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डंडई जाना पड़ता है।