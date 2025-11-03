मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की किस्त नहीं जमा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तलवार, 238 लाभुकों को नोटिस

संदीप केसरी शौर्य, गढ़वा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों ने कल्याण विभाग से ऋण तो ले लिया। लेकिन जमा करने के प्रति उदासीन बने हुए हैं। समय पर मासिक किस्त जमा नहीं किए जाने के कारण विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बार-बार योजना के लाभुकों को समय से किस्त की राशि जमा करने के लिए हिदायत दिए जाने के बावजूद बहुत से लाभुक किश्त की राशि जमा नहीं कर रहे हैं। राशि जमा नहीं कि जाने से परेशान कल्याण विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 238 लाभुकों को नोटिस भेजा है ।

बावजूद इसके यदि वह ऋण की किश्त जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। कल्याण विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद लाभुकों में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि समय से मासिक किस्त जमा नहीं करने वाले लाभुकों पर तो कार्रवाई होगी ही। साथ ही ऋण के लिए गारंटर बने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस से गारंटर भी परेशान नजर आ रहे हैं।

एसटी, एससी, ओबीसी, व अल्पसंख्यक युवाओं को उपलब्ध कराया गया है ऋण मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जिले के कुल 600 बेरोजगार युवाओं को विभाग द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से 238 लाभुकों ने ऋण की मासिक किश्त जमा नहीं कराई है। इनमें अनुसूचित जाति के 58, अनुसूचित जनजाति के 23 अल्पसंख्यक कैटेगरी के 67 तथा ओबीसी कैटेगरी के 90 लाभुक शामिल हैं। जिन्होंने किश्त की राशि जमा नहीं की है।

चार पहिया वाहन समेत रोजगार के लिए दिए गए हैं ऋण मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने लिए चार पहिया वाहन के लिए ऋण प्रदान किया है, ताकि युवा वाहन चलाकर आत्मनिर्भर हो सकें।

इसके अलावा अपना व्यवसाय करने के लिए ऋण दिया गया है। रोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान योजना के तहत है। युवाओं ने योजना के तहत ऋण तो ले लिया मगर अब उसका किस्त चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं। जिससे विभाग की परेशानी बढ़ गई है।