छठी की नाबालिग छात्रा को फंसाया प्रेम जाल में, घर से भगाया, डेहरी आनसोन स्टेशन से बरामद, परिजनों ने दर्ज कराई लव जिहाद की प्राथमिकी

संवाद सूत्र,रंका (गढ़वा) । रंका थाना क्षेत्र के एक गांव की लव-जिहाद की शिकार बनी नाबालिग को रविवार रात्रि करीब ग्यारह बजे बिहार के डेहरी आनसोन स्टेशन के प्लेटफार्म से परिजनों ने बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी युवक फरार हो गया। बताया जाता है। इस बावत नाबालिग के पिता ने रंका थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नाबालिग के पिता एवं मानपुर पंचायत के मुखिया मोहम्मद हासिम अंसारी ने बताया कि नाबालिग लड़की छठी कक्षा की छात्रा है वह दो माह पूर्व गढ़वा थाना क्षेत्र के पस्ता गांव में अपने फुआ के घर गई थी।

उस दौरान वह वहां एक पखवाड़े तक रूकी थी। पड़ोस में रहने वाला युवक एकबाल खां जो आटो चालक है का आना जाना नाबालिग के फुआ के घर होने के दौरान नाबालिग से मोबाइल नंबर ले लिया। बातचीत के क्रम में नाबालिग को बेहतर और सुखमय जीवन तथा देश दुनिया घुमाने का सब्जबाग दिखा कर विश्वास में लिया। कुछ दिनों बाद नाबालिग गांव आ गई। छठ की रात ही भगाने की थी योजना, लेकिन चहल पहल के कराण नहीं बनी थी बात इस बीच घरवालों से छिप कर दोनों की बातचीत होती रही। आरोपी युवक 27 अक्टूबर को उसे भगा ले जाने की नियत से पहुंचा। छठ की रात होने से पूरे इलाके में चहल पहल थी।

लोग जगे थे। आवाजाही जारी रहने के कारण नाबालिग को भगा ले जाने में खतरा महसूस होने की वजह से बीच गांव में ही उसे छोड़कर फरार हो गया। पुनः शुक्रवार की रात्रि करीब ग्यारह बजे नाबालिग को फुलप्रूफ प्लान के तहत घर के समीप से लेकर फरार हो गया।

देर रात्रि नाबालिग के बिछावन पर नहीं होने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। मगर रात्रि में कुछ भी पता नहीं चला। मोबाइल के माध्यम से सभी संभावित जगहों पर तलाश जारी रखी गई। इस बीच दोनों के डेहरी आनसोन स्टेशन पर होने एवं बाहर भागने की सूचना मिलने पर परिवार एवं परिचितों ने अपने सगे संबंधियों को तत्काल स्टेशन के प्लेटफार्म पर भेज कर नजर रखने एवं दोनों को उलझाए रखने को कहा।