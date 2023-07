Jharkhand: दो किशोरियों से 16 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म, रेलवे स्टेशन से चार ऑटो चालकों ने कर लिया था अपहरण

Jharkhand Crime झारखंड के गढ़वा से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दो किशोरियों को अकेली देखकर चार ऑटो चालक जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गए। आरोपियों ने दोनों को एक कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वहीं बंधक बनाए रखा। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस करते हुए पुलिस 16 दिनों बाद किशोरियों तक पहुंची। जिसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

Jharkhand: गढ़वा में दो किशोरियों से 16 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म

HighLights गढ़वा स्टेशन से ऑटो चालकों ने कर लिया था छात्राओं का अपहरण मामले में चार गिरफ्तार एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में पंजाब पुलिस भेज चुकी है जेल

जागरण संवाददाता, बरवाडीह (लातेहार)। लातेहार की दो किशोरियों का गढ़वा स्टेशन से अपहरण कर चार ऑटो चालकों ने 16 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों छात्राओं को छुड़ाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार चारों युवक ऑटो चालक हैं और इनमें एक का आपराधिक इतिहास रहा है। बताया गया कि के बरवाडीह थाना क्षेत्र की दो किशोरियां 21 जून को अपनी दोस्त के यहां कपड़ा पहुंचाने गढ़वा गई थीं, लेकिन दोस्त वहां नहीं मिली। दोस्त से हुई बातचीत के बाद दोनों लड़कियां गढ़वा रेलवे स्टेशन के बाहर उसका इंतजार कर रही थीं। इसी बीच दोनों किशोरियों को अकेले देखे ऑटो चालक उन्हें जबरदस्ती ऑटो में बैठाकर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को एक कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वहीं बंधक बनाए रखा। इधर, परिजनों ने किशोरियों के घर नहीं लौटने पर बरवाडीह थाने में 29 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस करते हुए पुलिस 16 दिनों बाद उनतक पहुंच गई और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ दिलू लोहरा ने बताया कि आरोपी रितिक नवरंग, अजय कुमार केसरी, आशीष कुमार और कुणाल कुमार गुप्ता गढ़वा के निवासी हैं। रितिक नवरंग पंजाब के जालंधर जिले में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है।

