    दुमका में बंगाल के दो युवकों को बांधकर पीटा, बकरा चोरी का आरोप; कार से बेहोशी की दवा बरामद

    By Rajeev Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:35 AM (IST)

    झारखंड के दुमका में बकरा चोरी कर भाग रहे बंगाल के कुछ युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन्हें बांधकर पीटा. आरोप है कि युवकों के पास से एक कार में ब ...और पढ़ें

    चोरी के आरोप में बंगाल के युवकों की पिटाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, दुमका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखीकुंडी में सोमवार की दोपहर लोगों ने खस्सी चोरी के आरोप में बंगाल के दो युवकों को पकड़ लिया और पोल में बांधकर जमकर पीटा, जबकि एक युवक भाग निकला।

    पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक कार भी बरामद की है। कार में मवेशियों को बेहोश करने वाली दवा भी मिली है। मंगलवार को आरोपित वीरभूम जिले के दुबराजपुर निवासी फिरदौस और लाल बाबू को जेल भेजा जाएगा।

    दरअसल, लखीकुंडी एरिया से लगातार बकरी और खस्सी चोरी हो रहे थे। दोपहर को कार में सवार तीन लोग आए। उनकी कार में पहले से ही एक खस्सी था। तीनों खस्सी की तलाश में थे, तभी लोगों की नजर पड़ गए। लोगों ने दो को कार समेत घर दबोचा और तीसरा भाग निकला।

    लोगों ने दोनों को पोल में बांधा और जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लिया। मुहल्ले की महिलाएं चोरी हुए खस्सी का मुआवजा लेने के लिए थाना पहुंच गई। थाना में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दोनों को नगर थाना भेज दिया गया। दोनों से थाना में पूछताछ की जा रही है।

    दुकानदार के घर में चोरी करने वाला बांका में धराया

    नगर थाना क्षेत्र के हिजला रोड में 27 अक्टूबर को नाश्ता दुकानदार पिंटू कुमार साव के घर से करीब तीन लाख की चोरी कर भागे आरोपित कुमुद पासी उर्फ कुमुद मंडल को पुलिस ने बांका से गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। <br/>पिंटू घटना के दिन पूरे परिवार के साथ छठ मनाने के लिए बिहार गए हुए थे। उन्होंने घर की देखभाल के लिए बेटे को छोड़ रखा था। बेटा भी छठ पूजा मनाने के लिए दूसरे रिश्तेदार के घर चला गया। करीब एक बजे रात को वापस आया तो घर में कुछ लोगों को चोरी करते देख लिया। उसके शोर मचाने पर दो चोर तो भाग गए लेकिन नुनु लाल पकड़ में आ गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चांदी के जेवरात और कुछ सामान भी बरामद किया। उसने स्वीकार किया कि उसके साथ चोरी में कुमुद भी शामिल था। पुलिस को पता चला कि आरोपित बौंसी के भीखनपुर गांव में है। पुलिस ने स्थानीय थाना के सहयोग से उसे धर दबोचा। थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात में शामिल सभी लोगों की पहचान हो गई है। जल्द ही बाकी आरोपित गिरफ्त में होंगे।