World Animal Welfare Day: दो रोटी से सवामणि तक, दुमका में पशुधन के प्रति प्रेम की अनूठी परंपरा

राजीव, दमका। World Animal Welfare Day 2026: पशुधन के लिए प्रतिदिन दो रोटी देने की परंपरा है। ये रोटियां कोई घर से बनाकर दे सकता है तो कोई प्रतिदिन 10 रुपये या महीने का 300 रुपये देकर पशुधन के प्रति सेवा व प्रेम का भाव प्रकट कर सकता है। बात यही नहीं थमती है। परंपरा तो यह भी कि कोई अपने जन्मदिन पर तो कोई अपनी शादी की सालगिरह पर भी पशुधन के लिए चारा व भोजन सामग्री मुहैया कराते हैं।

एकादशी पर सवामणि की परंपरा है। पशुओं के प्रति प्रेम व इनके कल्याण का यह भाव कहीं और नहीं बल्कि दुमका के श्रीश्री गौशाला परिसर में कायम है। खास बात यह भी इस परंपरा के निर्वहन में उम्र कोई सीमा नहीं है।

किशोर, युवा, महिलाएं पुरुष और बुजुर्ग हर कोई इस परंपरा के निर्वहन की होड़ में शामिल है। कई पशुप्रेमी ऐसी भी हैं जो चोकर, बेसन, गुड़ व चारा निस्वार्थ भाव से मुहैया कराते हैं। यहां एकादशी ग्यारस वाले दिन भी पशुधन को सवामणि की प्रसाद दी जाती है। गौशाला के कर्मियों को कपड़ा मिठाई व अन्य सामग्रियां प्रदान कर इनकी भी हौसला आफजाई की जाती है। सामूहिक सहयोग से वर्ष 1912 से चल रही श्रीश्री गौशाला दुमका-दुधानी बायपास सड़क का दूसरा नाम गौशाला रोड भी है। पुराने लोग बताते हैं कि इस सड़क का नाम गौशाला रोड इसलिए पड़ गया कि क्योंकि इसके किनारे ही श्रीश्री गौशाला का परिसर है। जिसकी स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी।