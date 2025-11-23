युवक ने पत्नी और बच्चों को मारकर खुद लगा ली फांसी, आर्थिक तंगी या कोई और वजह?

Language
    By Anoop ShrivastavEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:40 AM (IST)

    भागलपुर में गरीबी और पारिवारिक कलह से परेशान एक युवक ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी। बाद में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दुमका में युवक ने पेड़ से लटककर दी जान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, दुमका। जिले के सरैयाहाट प्रखंड के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में शनिवार की रात पति ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद घर से दूर पेड़ से लटक कर जान दे दी।

    सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घर के कमरे से पत्नी 24 वर्षीय आरती कुमारी, चार साल की बेटी रूही और दो वर्ष के बेटे विराज और 30 वर्षीय पति वीरेंद्र माझी का शव खेत से कब्जे में लिया है।

    पुलिस अभी यह मानकर जांच कर रही है कि वारदात को पति वीरेंद्र माझी ने ही अंजाम दिया है। मृतक के पिता मनोज मांझी ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उन्होंने बेटे का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ देखा और जीवित होने की शंका की वजह से नीचे उतार दिया।

    बच्चा चल रहा था बीमार

    सभी मृतकों के गले में गहरा काला निशान मिला है। बताया जाता है कि वीरेंद्र माझी की शादी छह साल पहले देवघर जिले के पालोजोरी में हुई थी। उसका बेटा विराज काफी बीमार चल रहा है। कुछ दिन पहले पत्नी सभी बच्चों को मायके लेकर गई थी। शनिवार की दोपहर को ही वीरेंद्र पत्नी व बच्चों को घर लेकर आया था।

    मृतक के पिता मनोज मांझी का कहना है कि कल देर शाम को किसी बात को लेकर पति-पत्नी में कहासुनी हुई थी। काफी देर तक बहस होने के बाद सभी लोग सो गए। सुबह उठने पर देखा कि कमरे में बहू और दोनों बच्चे मृत पड़े हैं।

    बेटे की तलाश की, इसी क्रम में घर से बाहर आकर देखा तो पेड़ से लटका हुआ उसका शव दिखाई दिया। शव को किसी तरह से नीचे उतरा तो उसकी मौत हो चुकी थी।

    हसिया थाना की पुलिस का कहना है कि अभी तो यही लग रहा है कि वीरेंद्र माझी नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी है, जांच चल रही है कुछ देर के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

    मौत की वजह कहीं बेटे की बीमारी तो नहीं

    बताया जाता है कि वीरेंद्र मांझी का बेटा विराज हृदय की किसी बीमारी से ग्रसित है, उसका इलाज भी चल रहा है। रविवार को वीरेंद्र बेटे को इलाज के लिए बेल्लूर लेकर जाने वाला था,लेकिन इसी बीच यह घटना हो गई।

    लोगों की माने तो बेटे की बीमारी को लेकर अक्सर पति-पत्नी में नोंकझोंक होती रहती थी, कयास लगाया जा रहा है कि आर्थिक तंगी और बेटे के इलाज को लेकर दंपती में विवाद हुआ होगा और पति ने पूरी घटना को अंजाम दे डाला हो।