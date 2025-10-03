हाथ-पैर बांधकर मुंह में ठूंस दिया कपड़ा, हंसडीहा में देवघर की स्टेज शो करने वाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म
हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करने वाली एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। देवघर की रहने वाली युवती को स्टेज प्रोग्राम के बहाने बुलाया गया और तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, हंसडीहा (दुमका)। हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करने वाली एक 21 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है।
देवघर की रहने वाली युवती ने तीन युवकों के खिलाफ आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीन आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
युवती ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि देवघर में रहकर स्टेज शो में गाना गाती है। 28 सितंबर को उसे एक नंबर से फोन आया, जिसमें बताया गया कि हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करना है।
इसके बाद तीन युवक सफेद रंग की कार से उसे लेने के लिए आए। तीनों युवक उसे कार से हंसडीहा लेकर आए। जब युवती ने पूछा कि प्रोग्राम कहां है तो उसे एक कमरे में यह कहकर ले जाया गया कि प्रोग्राम के लिए अन्य कलाकार इसी कमरे में हैं।
जब वह कमरे में गई तो तीनों युवक सौरभ कुमार, राजन राज और पारस यादव ने मुंह में कपड़ा भर दिया और हाथ पैर बांधकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
ब्लीडिंग की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो युवकों ने उसका मोबाइल फोन और पैसे छीन लिया। युवती ने दो अक्टूबर को थाना में घटना की लिखित जानकारी दी।
हंसडीहा में हुआ था डांडिया नाइट
हंसडीहा में 28 सितम्बर को गोड्डा रोड में और गुरुवार को भी हंसडीहा दुर्गा मन्दिर के नजदीक डांडिया नाइट का आयोजन हुआ था। दुर्गा पूजा जैसे पर्व पर गैंगरेप की घटना से हंसडीहा फिर शर्मशार हो गया।
इधर हंसडीहा चौक पर घटित हुई इस घटना से कई सवाल भी उठ रहे हैं। आरोपी राजन राज के परिजनों के अनुसार राजन इस घटना में शामिल नहीं था, एक साजिश के तहत उसे आरोपी बना दिया गया है।
युवती के बयान पर मामला दर्ज कर तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। युवती का मेडिकल कराया गया है। शनिवार को अदालत में बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - तारा चंद, थाना प्रभारी हंसडीहा थाना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।