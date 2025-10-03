हाथ-पैर बांधकर मुंह में ठूंस दिया कपड़ा, हंसडीहा में देवघर की स्टेज शो करने वाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म

संवाद सहयोगी, हंसडीहा (दुमका)। हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करने वाली एक 21 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है।

देवघर की रहने वाली युवती ने तीन युवकों के खिलाफ आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीन आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

युवती ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि देवघर में रहकर स्टेज शो में गाना गाती है। 28 सितंबर को उसे एक नंबर से फोन आया, जिसमें बताया गया कि हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करना है।

इसके बाद तीन युवक सफेद रंग की कार से उसे लेने के लिए आए। तीनों युवक उसे कार से हंसडीहा लेकर आए। जब युवती ने पूछा कि प्रोग्राम कहां है तो उसे एक कमरे में यह कहकर ले जाया गया कि प्रोग्राम के लिए अन्य कलाकार इसी कमरे में हैं।