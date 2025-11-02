Language
    दुमका में सनसनीखेज वारदात: बेटी की मौत के बाद मां को समझने लगा डायन, पेट में चाकू घोंप बेटे ने कर दी हत्या

    By Anoop Kumar Srivastava Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    दुमका में एक चौंकाने वाली घटना में, एक बेटे ने अपनी मां को डायन समझकर उसकी हत्या कर दी। बेटे को शक था कि उसकी मां ने जादू-टोना करके उसकी बेटी को मार डाला। गुस्से में, उसने अपनी मां के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, गोपीकांदर (दुमका)। गोपीकांदर पुलिस ने बुधवार की शाम मां मुन्नी सोरेन की हत्या के बाद पांच दिन से फरार बेटे रामजन हेंब्रम को शनिवार की रात मधुबन गांव से गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून लगी टी-शर्ट को भी जब्त किया है।

    रविवार को थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत ने बताया कि रामजन ने डायन के शक में अपनी मां की हत्या की है। रामजन को किसी ने बताया कि उसकी मां डायन है।

    जिसके बाद वह नशे में धुत होकर मंगलवार की रात करीब एक बजे बहन के घर दीघा गांव गया। उसने बेटी के घर में सो रही मां मुन्नी सोरेन के पेट में चाकू घाेंप दिया।

    घायल मुन्नी को बेटी ने इलाज के लिए गोपीकांदर सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां शुक्रवार की सुबह महिला की मौत हो गई।

    बताया कि मुन्नी सोरेन की दो बेटी और एक बेटा रामजन हेम्ब्रम है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। रामजन का भी एक बेटी और एक बेटा है। चार माह पहले रामजन की बेटी पिंकी हेम्ब्रम की मौत हो गई थी।

    बेटी की मौत के बाद रामजन को किसी ने बताया कि उसकी मां डायन है, उसकी वजह से बेटी की मौत हुई है। दूसरे की बात में आकर रामजन मां को डायन समझ बैठा और गुस्से में आकर उसकी जान ले ली। मृतका की बेटी श्रीफुल हेम्ब्रम के बयान पर पुलिस ने रामजन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।