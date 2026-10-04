एसकेएमयू की डॉ अमिता कुमारी को संताल इतिहास शोध के लिए लंदन में मिला अंतरराष्ट्रीय अनुदान

जागरण संवाददाता, दुमका। Sido Kanhu Murmu University Dumka एसोसिएशन फार एशियन स्टडीज के काउंसिल फार द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की ओर से प्रदान किए जाने वाले शार्ट-टर्म रिसर्च ट्रैवल ग्रांट के अंतर्गत एसकेएमयू की व्याख्याता डा.अमिता कुमारी को लंदन स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी में शोध कार्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है।

इस अनुदान के तहत वह पांच अक्टूबर से तीन नवंबर 2026 तक लंदन में रहकर अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाएंगी। डा. अमिता कुमारी का शोध मुख्य रूप से संतालों के औपनिवेशिक इतिहास तथा 1855 के संताल हूल से पूर्व संताल क्षेत्र में औपनिवेशिक प्रशासन की प्रकृति और कार्यप्रणाली पर केंद्रित है।

उनके अध्ययन में दामिन-इ-कोह की प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व प्रणाली, न्यायिक प्रशासन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा इन औपनिवेशिक नीतियों के प्रति संताल समुदाय की प्रतिक्रियाओं का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है। लंदन प्रवास के दौरान डा. अमिता कुमारी ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा इंडिया आफिस रिकार्ड्स में उपलब्ध ऐतिहासिक और औपनिवेशिक अभिलेखों का अध्ययन करेंगी। इस दौरान वह संताल क्षेत्र के प्रशासन, दामिन-इ-कोह की व्यवस्था, न्यायिक एवं राजस्व प्रशासन, औपनिवेशिक अधिकारियों की रिपोर्टों तथा संसाधनों के दोहन से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहन अध्ययन करेंगी। यह शोध झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न अभिलेखागारों तथा दुमका जिला रिकार्ड रूम में उनके द्वारा पूर्व में किए गए शोध कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। लंदन प्रवास के दौरान उनकी यूनिवर्सिटी आफ ईस्ट एंग्लिया के प्रो. डैनियल राइक्राफ्ट से भी मुलाकात तय है।