    दुमका में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लोगों से 35 लाख की ठगी, पैसे ऐंठने के लिए ऐसे बिछाया जाल

    By Anoop Kumar Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    गोडडा के दो लोगों ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बंदरजोड़ी निवासी जीवेश राय से 35 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने शनिवार को नगर थाना में आवेदन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दुमका। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर गोडडा के दो लोगों ने शहर के बंदरजोड़ी निवासी जीवेश राय से 35 लाख रुपया ठग लिया। पीड़ित ने शनिवार को नगर थाना में आवेदन देकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है।

    जीवेश ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि पिछले साल चरण नाम के युवक ने उसकी मुलाकात गोडडा के बसंतराय निवासी राकेश रोशन से कराई। 24 जुलाई 24 को राकेश ने कहा कि उसने आइआरसीटीसी का टेंडर लिया है। इसके लिए फूड और कैमरा विभाग में कुछ लोगों का चयन करना है। उसकी खुद की हेल्थ मार्ट एजेंसी है। इसके संचालक उसके पिता बालमुकुंद झा हैं। इसमें नौकरी देंगे।

    दोस्त और रिश्तेदारों को दी जानकारी

    नौकरी के बदले में उम्मीदवारों को पैसा देना होगा। यह बात अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बताई। सभी की राकेश से मुलाकात कराई। उसने 25 लड़के और लड़कियों का चयन किया और सबसे पैसा भी ले लिया। राकेश के पिता के खाते में करीब 18 लाख रुपया डालने के अलावा पांच लाख नकद भी दिया।

    सारे लोगों का एग्रीमेंट भी कराया। इतना ही नहीं सभी का फर्जी आईडी बनाकर 22 अगस्त को प्रशिक्षण के लिए गोडडा बुलाया। पांच सितंबर को गोडडा के शांतिनगर में आफिस उदघाटन पर बुलाया। 17 सितंबर को प्रशिक्षण देने लगा। वहां पर राकेश शराब पीकर गाली गलौज करने लगा। बताया कि सारा काम फर्जी है। जब अपने पैसों की मांग की तो जान से मारने की धमकी दी।

    तब जाकर पता चला कि सभी लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद कई बार फोन किया, लेकिन फोन उठाना ही बंद कर दिया। वह सारा सामान उठाकर भाग गया है। जीवेश ने पुलिस को बताया कि राकेश पर पहले से गोडडा नगर थाना में ठगी का मामला दर्ज है। उसने पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई कर पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई है।