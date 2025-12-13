Jharkhand Chief Justice ने दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया उद्घाटन, मानव तस्करी, बाल श्रम और डायन प्रथा को बताया बड़ी चुनौती
National Lok Adalatः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चाैहान ने दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। उन्होंने संताल परगना क्षे ...और पढ़ें
सम्मानित अतिथियों में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश एवं एचसीएलएससी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आनंद सेन तथा न्यायाधीश एवं दुमका न्यायाधीशालय के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं।
इस माैके पर 22575 लाभुकों के बीच तकरीबन 13 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।