    गुरुजी के सपनों को आगे रख भविष्य की राजनीति साध गए हेमंत, इस अंदाज में विरोधी दल पर किया प्रहार

    By Rajeev Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    दुमका में झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर झामुमो ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षों को याद करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासी और मूल निवासियों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और युवाओं से राज्य के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। दुमका को उपराजधानी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।

    राजीव, दुमका। झारखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के बहाने उपराजधानी दुमका में सत्तारूढ़ दल झामुमो ने अपने विरोधी दल खासकर भाजपा को एक बार फिर से यह जता दिया है कि संताल परगना झामुमो का अभेद दुर्ग है। खासकर दुमका झामुमो के अहम है। पार्टी सुप्रीमो स्व.शिबू सोरेन की कर्मभूमि है और यहीं से झामुमो की पहचान व सत्ता के गलियारे में हनक है।

    दरअसल, सोमवार को दुमका एयरपोर्ट परिसर में आयोजित रजत जयंती समारोह के दौरान राज्य के मुखिया सह झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि उनके अनुज व दुमका के विधायक बसंत सोरेन भी मंच से भाजपा का बिना नाम लिए उस पर हमलावर रहे।

    जर्मन हैंगर के बड़े पंडाल में खचाखच भीड़ से भरी जनता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ पार्टी सुप्रीमो दिशोम गुरु स्व.शिबू सोरेन के झारखंड राज्य गठन के संघर्षों की याद दिलाकर भावनात्मक तपिश बनाए रखने की पहल बल्कि गुरुजी के सपनों को भी साकार करने का संकल्प भी लिया। गुरुजी के निधन के बाद पहली बार दुमका की धरती पर आए हेमंत ने भावुक होकर कहा कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आएं।

    उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासी-मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित व पिछड़ों के हक-हकूक की लड़ाई लड़ कर गुरुजी ने अलग राज्य का गठन कराया है। गुरुजी आज इस मंच पर नहीं हैं। भविष्य में भी वह अब मंच पर नहीं दिखेंगे क्योंकि वह अब हम सबको छोड़ कर सदा के लिए चले गए हैं।

    हेमंत सोरेन ने कहा कि अब उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बारी है। उनके सपनों को संवारने की बारी यहां के युवाओं के कांधे पर है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल नहीं चाहते हैं कि यहां के आदिवासी-मूलवासी का समग्र विकास हो। इनके बच्चे शिक्षित व संपन्न बनें। यही वजह रही कि इन लोगों ने स्कूलों को बंद करवाने का काम किया। झामुमो की अगुवाई में बनने वाली सरकार के स्तर से जनहित में शुरू किए महत्वाकांक्षी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया।

    उन्होंने कहा कि 2008 में जिस फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला गुरुजी ने रखी थी उसे विरोधी दल ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 17 साल बाद फिर से दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो रहा है। इससे दुमका ही नहीं झारखंड को वैश्विक पहचान मिलेगा।

    हेमंत सोरेन ने कहा कि 25 साल की राजनीति में कई आंधी-तूफान आए हैं। विरोधी दल उन्हें भी साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया है। अब जब राज्य में अबुआ सरकार है तो परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। कहा कि अब राज्य में तेजी से बदलाव होगा।

    हेमंत सोरेन ने कहा कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा हासिल है। इसलिए सरकार का पूरा ध्यान दुमका समेत संताल परगना पर केंद्रित है। इसी क्षेत्र से विकास की लंबी लकीर खिंची जाएगी तो पूरे राज्य और देश भर में मिसाल बनेगा।

    हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता उनकी ओर एक हाथ बढ़ाए सरकार उन्हें दोनों हाथों से आगे बढ़ाएगी। इससे पूर्व इस मंच दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि विरोधी हमेशा हमारे बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन हेमंत सरकार के इरादे स्पष्ट और मंशा राज्य की जनता के हित में काम करने की है। आदिवासी-मूलवासी के सपनों को साकार करने की है। इसके लिए हेमंत सरकार एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है।

    उन्होंने कहा कि दुमका झारखंड की उपराजधानी है इसलिए यहां का विकास भी उसी तर्ज पर किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि दुमका की पहचान हमेशा विशिष्ट रहे।