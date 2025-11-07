आज दुमका पहुंचेगी झारखंड जागरण गौरव यात्रा, स्वागत के लिए उपराजधानी तैयार

संवाददाता जागरण, दुमका। झारखंड प्रदेश स्थापना के 25 साल पूरा होने पर दैनिक जागरण की ओर से रजत जयंती समारोह पर झारखंड गौरव यात्रा का आयोजन राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। सात नवंबर यानि आज झारखंड गौरव यात्रा मशाल रथ का आगमन होगा।

उपराजधानी दुमका के लोग इसके स्वागत के लिए आतुर और पूरी तरह से तैयार हैं। इस आयोजन का उद्देश्य झारखंड गठन के इस रजत जयंती को यादगार व ऐतिहासिक बनाने के साथ 25 साल के गौरव गाथा से जन-जन को अवगत कराना है।

दुमका में गौरव मशाल यात्रा रथ यात्रा की शुरुआत सुबह नौ बजे से संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय दुधानी दुमका से होगी। दुमका के सांसद नलिन सोरेन बतौर मुख्य अतिथि रथ का शहर भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष जायेस बेसरा, चार झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कर्नल अनिल यादव, संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय की प्रिसिंपल मेरी तेरेसा भेंगरा के अलावा कई गण्यमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर यहां एक झारखंड के समग्र विकास एवं यहां की जनता की सुख, शांति, समृद्धि व जनकल्याण के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों के बीच मशाल प्रज्ज्वलित कर रथ को रवाना किया जाएगा। यह यात्रा दुधानी टावर चौक होते हुए प्लस टू नेशनल स्कूल, बक्शी बांध, पोपुलर क्लब, टाटा शोरूम चौक, टीन बाजार चौक, मारवाड़ी चौक, तिलकामांझी चौक, पटेल चौक, अंबेडकर चौक, बिरसा चौक, विवेकानंद चौक, सुभाष चौक, सिदो-कान्हु चौक, शिवपहाड़, करहड़बिल, एसपी कालेज, आइटीआइ, श्रीअमड़ा होते हुए फूलाझानो चौक पर पहुंचेगी।

इस दौरान तमाम प्रतिमा स्थलों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा और महापुरुषों को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान गाजा-बाजा के साथ भव्य तिरंगा यात्रा, पुष्प वर्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी नृत्य का आयोजन पूरे कार्यक्रम के दौरान आकर्षण का केंद्र होगा। इसे भव्य व आकर्षक बनाने के लिए बुधवार को दुमका दैनिक जागरण कार्यालय में जुटे विभिन्न संघ-संगठन अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी दुमका के बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर केक काट कर झारखंड की 25 वीं वर्षगांठ मनाएंगे।विवेकानंद चौक पर लायंस क्लब की ओर से केक काटकर जश्न मनाने की जोरदार तैयारी है। वहीं पूरे आयोजन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए रथ का स्वागत किया जाएगा।