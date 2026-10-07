झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन, दुमका में शोक की लहर

डिजिटल डेस्क, दुमका। Jharkhand CM Mother Rupi Soren Death: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक एवं दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं और रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

रूपी सोरेन के निधन की खबर से सोरेन परिवार और झामुमो समर्थकों में शोक की लहर है। उनके निधन की खबर मिलते ही दुमका में शोक की लहर दाैड़ गई। रूपी सोरेन का दुमका की राजनीति से भी जुड़ाव रहा है।