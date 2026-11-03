दुमका में अंगीठी बनी काल! दम घुटने से एक मासूम की मौत, मां और 2 बेटियां गंभीर

जागरण संवाददाता, दुमका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेहराबांक गांव में मंगलवार की एक कमरा में मां और उसकी तीन बेटियां बेहोशी की हालत में मिलीं। सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों की चिंता बढ़ी।

अनहोनी की आशंका में जब दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया गया तो वहां का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। मां और तीनों बेटियां अचेत अवस्था में पड़ी थीं।

आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बेटी निक्की कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं मां, एक नवजात समेत दो अन्य बेटियों का इलाज चल रहा है।

घर से दूर था पिता, मां और बेटियां सो रही थीं कमरे में

बेहराबांक गांव निवासी दिलीप सिंह रात में रिंग रोड स्थित अपने लाइन होटल में ही सो गए थे। घर पर उनकी पत्नी रीना देवी और पांच बेटियां थीं।

बताया जाता है कि 11 दिन की नवजात बच्ची की देखभाल के लिए मां रीना देवी दो अन्य बेटियों और नवजात के साथ एक कमरे में सोई थी, जबकि दो बेटियां दूसरे कमरे में सो रही थीं। सुबह जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो स्वजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई।