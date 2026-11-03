BCCL की मुनीडीह कोलियरी को मिला 5-स्टार सम्मान, भूमिगत खदानों में नौवां स्थान

जागरण संवाददाता, धनबाद। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की मुनीडीह कोलियरी ने खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला एवं लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग मूल्यांकन में मुनीडीह कोलियरी को प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। कोलियरी ने 92 प्रतिशत अंक हासिल कर देश की भूमिगत खदानों की श्रेणी में नौवां स्थान प्राप्त किया है।



छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह ''खनिक शौर्य श्रमाय समर्पितम्'' में मुनीडीह कोलियरी को सम्मानित किया गया।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मनोज कुमार अग्रवाल और पश्चिमी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक वी. विजय कुमार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। समारोह में कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा, कोयला नियंत्रक संगठन के कोयला नियंत्रक सतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में खदानों के परिचालन प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सहित विभिन्न मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। मुनीडीह कोलियरी की यह उपलब्धि सुरक्षित एवं जिम्मेदार खनन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।