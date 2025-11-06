Language
    बिहार पहुंचने से पहले दुमका में 6.55 लाख की विदेशी शराब जब्त, माफिया फरार; चालक गिरफ्तार

    By Anoop ShrivastavEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    दुमका के काठीकुंड थाना पुलिस ने चांदनी चौक के पास 6.55 लाख रुपये की विदेशी शराब जब्त की, जो बिहार जाने वाली थी। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शराब माफिया मनोज मंडल भागने में सफल रहा। वाहन में सब्जी के नीचे शराब छिपाई गई थी, जिसपर 'उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए' लिखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दुमका में 6.55 लाख की विदेशी शराब जब्त

    संवाददाता जागरण, दुमका। काठीकुंड थाना की पुलिस ने बुधवार की रात चांदनी चौक के पास से सब्जी लेकर महिंद्रा पिकअप वैन से 5040 पीस यानी कुल 908 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। शराब की बाजार में कीमत करीब 6.55 लाख बताई जा रही है। शराब पाकुड़ के रास्ते दुमका होकर बिहार जानी थी। 

    पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी शराब माफिया मनोज मंडल भागने में सफल रहा। पुलिस ने सारी शराब जब्त कर ट्रक चालक जामताड़ा के उदलबानी गांव के लखन महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    गुरुवार को थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि रात को सूचना मिली कि एक ट्रक से शराब दुमका की ओर आ रही है। सनहा दर्ज कर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में चांदनी चौक के पास वाहन को रोका तो चालक ने बताया कि अंदर सब्जी भरी हुई है। 

    पुलिस के जवानों ने जब वाहन के अंदर जाकर जांच की तो सब्जी के खाली कैरेट के नीचे कई कार्टून में शराब भरी हुई थी। हर कार्टन पर फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली लिखा था। जांच के क्रम में शराब का धंधेबाज मनोज मंडल रात का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

    बिहार में खपनी थी शराब

    जांच में पुलिस को पता चला कि सारी शराब पाकुड़ के रास्ते दुमका के गुहियाजोरी में उतरने वाली थी। यहां से शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। वाहन चालक को इतना आदेश मिला था कि गुहियाजोरी में ट्रक अन लोड था। चालक इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सका। इस अवैध धंधे में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

    गुप्त सूचना के आधार पर करीब 6.50 लाख की शराब बरामद कर चालक को जेल भेज दिया गया है। शराब पाकुड़ से दुमका के रास्ते बिहार जाने वाली थी। मौके से भागने वाले कारोबारी की तलाश की जा रही है।- त्रिपुरारी कुमार, थाना प्रभारी काठीकुंड थाना