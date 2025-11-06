बिहार पहुंचने से पहले दुमका में 6.55 लाख की विदेशी शराब जब्त, माफिया फरार; चालक गिरफ्तार

संवाददाता जागरण, दुमका। काठीकुंड थाना की पुलिस ने बुधवार की रात चांदनी चौक के पास से सब्जी लेकर महिंद्रा पिकअप वैन से 5040 पीस यानी कुल 908 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। शराब की बाजार में कीमत करीब 6.55 लाख बताई जा रही है। शराब पाकुड़ के रास्ते दुमका होकर बिहार जानी थी।

पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी शराब माफिया मनोज मंडल भागने में सफल रहा। पुलिस ने सारी शराब जब्त कर ट्रक चालक जामताड़ा के उदलबानी गांव के लखन महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार को थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि रात को सूचना मिली कि एक ट्रक से शराब दुमका की ओर आ रही है। सनहा दर्ज कर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में चांदनी चौक के पास वाहन को रोका तो चालक ने बताया कि अंदर सब्जी भरी हुई है।

पुलिस के जवानों ने जब वाहन के अंदर जाकर जांच की तो सब्जी के खाली कैरेट के नीचे कई कार्टून में शराब भरी हुई थी। हर कार्टन पर फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली लिखा था। जांच के क्रम में शराब का धंधेबाज मनोज मंडल रात का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

बिहार में खपनी थी शराब जांच में पुलिस को पता चला कि सारी शराब पाकुड़ के रास्ते दुमका के गुहियाजोरी में उतरने वाली थी। यहां से शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। वाहन चालक को इतना आदेश मिला था कि गुहियाजोरी में ट्रक अन लोड था। चालक इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सका। इस अवैध धंधे में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।