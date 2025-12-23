Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dumka News: नशे में हैवान बना बेटा, विधवा मां का रेता गला; आरोपी फरार

    By Rajeev Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    झारखंड के दुमका जिले में दिलवान मोहली नामक एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी विधवा मां की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना रानीश्वर थाना ...और पढ़ें

    Hero Image

    नशे में हैवान बना बेटा, विधवा मां का रेता गला

    जागरण संवाददाता, दुमका। रानीश्वर थाना क्षेत्र के मोहुलबना पंचायत के भुस्की पहाड़ी गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की रात शराब के नशे में धुत्त दिलवान माेहली ने विधवा मां 54 वर्षीय व सुंदरी मोहली की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या करने के बाद मंगलवार की सुबह गांव के प्रधान को घटना की जानकारी देने के बाद फरार हो गया। हत्या किस वजह से की, इसका अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

    बताया जाता है कि सोमवार की देर शाम किसी बात को लेकर मां बेटे में कहासुनी हो गई। मां ने बेटे को बुरा भला कहा। नशे में धुत्त होने की वजह से बौखलाए दिलवान धारदार हथियार से मां की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले मां को पीटा भी, जिससे उसके चेहरे और पैरों में चोट आई।

    मंगलवार की सुबह चौकीदार से सूचना मिलने के बाद रानीश्वर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच की।

    थाना प्रभारी बलराम सिंह का कहना है कि घर में मां बेटे के अलावा आरोपित का छोटा भाई भी था। भाई भी कुछ नहीं बता पा रहा है। अब तो आरोपित के गिरफ्त में आने के बाद ही हत्या की वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश में छापेमारी की जा रही है।