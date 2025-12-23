Dumka News: नशे में हैवान बना बेटा, विधवा मां का रेता गला; आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, दुमका। रानीश्वर थाना क्षेत्र के मोहुलबना पंचायत के भुस्की पहाड़ी गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की रात शराब के नशे में धुत्त दिलवान माेहली ने विधवा मां 54 वर्षीय व सुंदरी मोहली की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।

हत्या करने के बाद मंगलवार की सुबह गांव के प्रधान को घटना की जानकारी देने के बाद फरार हो गया। हत्या किस वजह से की, इसका अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

बताया जाता है कि सोमवार की देर शाम किसी बात को लेकर मां बेटे में कहासुनी हो गई। मां ने बेटे को बुरा भला कहा। नशे में धुत्त होने की वजह से बौखलाए दिलवान धारदार हथियार से मां की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले मां को पीटा भी, जिससे उसके चेहरे और पैरों में चोट आई।