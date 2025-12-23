Dumka News: नशे में हैवान बना बेटा, विधवा मां का रेता गला; आरोपी फरार
झारखंड के दुमका जिले में दिलवान मोहली नामक एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी विधवा मां की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना रानीश्वर थाना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दुमका। रानीश्वर थाना क्षेत्र के मोहुलबना पंचायत के भुस्की पहाड़ी गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की रात शराब के नशे में धुत्त दिलवान माेहली ने विधवा मां 54 वर्षीय व सुंदरी मोहली की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद मंगलवार की सुबह गांव के प्रधान को घटना की जानकारी देने के बाद फरार हो गया। हत्या किस वजह से की, इसका अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।
बताया जाता है कि सोमवार की देर शाम किसी बात को लेकर मां बेटे में कहासुनी हो गई। मां ने बेटे को बुरा भला कहा। नशे में धुत्त होने की वजह से बौखलाए दिलवान धारदार हथियार से मां की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले मां को पीटा भी, जिससे उसके चेहरे और पैरों में चोट आई।
मंगलवार की सुबह चौकीदार से सूचना मिलने के बाद रानीश्वर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच की।
थाना प्रभारी बलराम सिंह का कहना है कि घर में मां बेटे के अलावा आरोपित का छोटा भाई भी था। भाई भी कुछ नहीं बता पा रहा है। अब तो आरोपित के गिरफ्त में आने के बाद ही हत्या की वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।