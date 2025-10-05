दुमका में सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत, ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर; मेला देखकर लौट रहे थे दोनों

दुमका में दुर्गा पूजा के दौरान दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवकों की मौत हो गई। जामा थाना क्षेत्र में मेला देखकर लौट रहे दो युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर को घायल हुए एक युवक ने भी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।

जागरण संवाददाता, दुमका। जामा थाना के वैसा चौक के पास शनिवार की देर शाम दुर्गा पूजा पर लगा मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार दो युवकों ने बिहार के ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल जामा के पलासी गांव के 17 वर्षीय विकास कुमार मंडल और महुआडंगाल पलासी गांव के 24 साल के अजीत कुमार मंडल को इलाज के लिए रात को ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शवों को स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया।

दुर्गा पूजा पर जामा के बारापलासी गांव में मेला लगा था। दोनों युवक शाम को मेला देखने के लिए घर से निकले थे। मेला देखने के बाद दोनों ने जमकर शराब का सेवन किया और नशे की हालत में ही घर के लिए निकले।

वैसा चौक के पास सामने से आते ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दी, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि ट्रक का चालक वाहन छोड़कर भाग गया। बिहार के ट्रक को जब्त कर लिया गया है। हादसे में घायल बाइक सवार की मौत वहीं, दूसरी ओर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखीकुंडी गांव के पास तीन अक्टूबर को सड़क हादसे में घायल 23 साल के बुधिलाला हेंब्रम ने शनिवार की रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।