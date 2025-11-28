Dumka Rail Accident के बाद सेवाएं फिर शुरू, दिल्ली से आएगी जांच टीम

राजीव, दुमका। पूर्व रेलवे के दुमका-रामपुरहाट रेल खंड पर दुमका रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को रामपुरहाट-दुमका मेमू पैंसेजर पटरी से उतर गई थी। देर रात तक ट्रैक क्लियर करने के बाद शुक्रवार से इस रूट पर तमाम रेल सेवाएं सामान्य तौर पर

बहाल कर दी गई है। हालांकि घटना के कारणों की जांच कई स्तर पर की जा रही है। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच इंक्वायरी सेटअप किए जाने की खबर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे सूत्रों से मुताबिक शनिवार को रेलवे बोर्ड दिल्ली के एडिशनल मेंबर्स की टीम पूरे

मामले की जांच करने दुमका पहुंच रही है। जबकि शुक्रवार को दोपहर के बाद आसनसोल डिवीजन के अधिकारियों की टीम दोबारा पूरे घटना क्रम जांच करने पहुंची है।

इस टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण एवं कोच व पटरी का मेजरमेंट किए जाने की खबर है। वहीं शुक्रवार की शाम आसनसोल डिवीजन की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव भी दोबारा दुमका पहुंचकर तकरीबन आधे घंटे तक घटना स्थल का निरीक्षण कर वापस आसनसोल लौटी हैं।

इस दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को ताकीद किया है कि आने वाली जांच टीम के समक्ष पूरी घटना की सही-सही जानकारी दी जाए। इसमें किसी भी स्तर पर तथ्यों को छुपाने की कोशिश नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

जबकि इससे पूर्व गुरुवार को हुई घटना के बाद भी आसनसोल डिवीजन की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव समेत कोलकाता से आए मुख्य ट्रैक इंजीनियर अभिजीत राय की अगुवाई में न सिर्फ पूरे घटना की विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच कर घटना के कारणों को ढूंढने की कोशिश की गई थी।

वहीं घटना के बाद प्रभावित रेलवे ट्रैक को क्लियर व दुरुस्त कर इस पर रेल परिचालन को सामान्य करने के लिए देर रात तक युद्ध स्तर पर कार्यों को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक रात के दो बजे तक रेल की पटरी को क्लियर कर रेल

परिचालन होने की व्यवस्था ठीक कर दी गई थी। जबकि शेष बचे कार्याें को शुक्रवार को भी को पूरा करने के लिए कई स्तर पर टीम काम कर रही है। खासकर घटना के दौरान क्षतिग्रस्त हुए टीआरडी मास्ट को फिर से खड़ा कर इसके दुरुस्त करने का काम टीआरडी विभाग के ओवर हेड इलेक्ट्रिकल विभाग की टीम कर रही है।