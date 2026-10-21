दुमका मेले से पाकुड़ की महिला बेटे-भतीजे संग लापता, पति की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, दुमका। दुर्गा पूजा पर सोमवार को पति के साथ मेला घूमने आई राखी कुमारी चार वर्षीय बेटे आरव व नौ साल के भतीजे आयुष कुमार के साथ गायब हो गई। महिला पाकुड़ के महेशपुर के बलियाडंगाल की रहने वाली है। पति विक्रांत सिंह ने देर शाम नगर थाना में मामला दर्ज कराया है। दुमका पुलिस तीनों की तलाश में जुटी है।

पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के बलियाडंगाल गांव के विक्रांत सिंह ग्रीनलैंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में चालक के पद पर काम करते हैं। 19 अक्टूबर की शाम वह अपनी कार से पत्नी, बेटे, भतीजे और भतीजी के साथ दुमका आए थे। नगर थाना के सामने स्थित पेट्रोल पंप के पास कार खड़ी की।

परिवार के सभी लोगों ने पहले धर्मस्थान मंदिर में पूजा की और फिर एक ठेले पर नाश्ता किया। इसके बाद महिला और दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चला। पति ने बताया कि वह भतीजी, भतीजा और बेटे के साथ पहले सरैयाहाट आए और वहां से चूटोनाथ और सेल्फी ब्रिज देखते हुए दुमका आए।

नगर थाना के समीप पेट्रोल पंप के पास कार खड़ी की और सभी के साथ दर्शन करने के लिए धर्मस्थान मंदिर चले गए। पंप के समीप एक ठेले पर नाश्ता किया। घर के सभी लोग नाश्ता करते रहे और वह कार के पास उनका इंतजार करने लगे। इसके बाद अकेले भतीजी वापस आई और कहा कि सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे।