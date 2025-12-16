Language
    Dumka में संदिग्ध परिस्थितियों में सास-बहू की जलकर मौत, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

    By Rajeev Ranjan Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:59 AM (IST)

    Dumka News: दुमका के फिटकोरिया गांव में घर के अंदर जलकर दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में सास-बहू लगती थीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच ...और पढ़ें

    दुमका पोस्टमार्टम हाउस के बाहर महिलाओं के स्वजन।

    जागरण संवाददाता, दुमका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव में रविवार की रात आग से झुलसकर दो महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय बृहस्पतिया देवी और 60 वर्षीय मेघिया देवी के रूप में हुई है। दोनों महिलाएं गांव के रिश्ते से सास-बहू बताई जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना सोमवार की शाम गांव के चौकीदार ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया। मंगलवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार की शाम दोनों महिलाएं पड़ोस की हटिया गई थीं, जहां उन्होंने कथित तौर पर शराब का सेवन किया। देर रात मेघिया देवी अपने घर जाने के बजाय बृहस्पतिया देवी के घर चली गई।

    बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए दोनों ने चूल्हा जलाया था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में झपकी लग जाने से उनके कपड़ों में आग लग गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उस समय घर में इनके अलावा कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था।

    वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हादसे का प्रतीत होता है। घर में चूल्हा जलाया गया था और संभव है कि आग तापने के दौरान ही दोनों उसकी चपेट में आ गई हों। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

    दूसरी ओर, मृतका बृहस्पतिया देवी के बेटे शिव चरण सिंह ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि घर में अलाव या चूल्हा जलाने के कोई निशान नहीं थे और किसी ने साजिश के तहत दोनों की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की है। उन्होंने पुलिस के समक्ष भी अपनी आशंका दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।