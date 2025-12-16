Dumka में संदिग्ध परिस्थितियों में सास-बहू की जलकर मौत, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

घटना की सूचना सोमवार की शाम गांव के चौकीदार ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया। मंगलवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार की शाम दोनों महिलाएं पड़ोस की हटिया गई थीं, जहां उन्होंने कथित तौर पर शराब का सेवन किया। देर रात मेघिया देवी अपने घर जाने के बजाय बृहस्पतिया देवी के घर चली गई।

बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए दोनों ने चूल्हा जलाया था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में झपकी लग जाने से उनके कपड़ों में आग लग गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उस समय घर में इनके अलावा कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था।



वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हादसे का प्रतीत होता है। घर में चूल्हा जलाया गया था और संभव है कि आग तापने के दौरान ही दोनों उसकी चपेट में आ गई हों। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।



दूसरी ओर, मृतका बृहस्पतिया देवी के बेटे शिव चरण सिंह ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि घर में अलाव या चूल्हा जलाने के कोई निशान नहीं थे और किसी ने साजिश के तहत दोनों की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की है। उन्होंने पुलिस के समक्ष भी अपनी आशंका दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।