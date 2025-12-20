Dumka News: पानी लेने घर से बाहर गई किशोरी से बदमाश युवक ने छीनी गगरी, फिर किया गंदा काम
Dumka Minor Girl Raped: दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सरैयाहाट (दुमका)। झारखंड की उपराजधानी दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के एक गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव की ही एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गांव के युवक संजीव टुडू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता ने थाना में दिए लिखित आवेदन में बताया है कि 18 दिसंबर को उनकी बेटी गांव के चापाकल पर पानी लाने गई थी।
उसी दौरान आरोपी युवक ने उसे अकेला देखकर मौका पाकर पहले पानी से भरी गगरी छीन लिी और उसका पानी किशोरी के शरीर पर डाल दिया। इसके बाद वह जबरन उसे खींचते हुए गांव के बाहर ले गया, जहां उसके साथ गंदा काम किया।
घटना के बाद किशोरी बदहवास हालत में रोते-बिलखते हुए घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। बेटी की हालत देखकर परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के पिता शनिवार को सरैयाहाट थाना पहुंचे और आरोपी युवक के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है तथा उसके बयान की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।
घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
