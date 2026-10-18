दुमका में आपसी विवाद में खूनी वार, सिर पर लाठी की चोट से पड़ोसी की मौत; ग्रामीणों ने आरोपित को पेड़ से बांधा

संवाद सहयोगी, मसलिया (दुमका)। झारखंड के दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के झुनको गांव में रविवार को आपसी विवाद में पड़ोस के रूबीशल सोरेन ने सुनील मुर्मू के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। चोट गहरी होने की वजह से एक ही वार में सुनील की मौत हो गई।

हादसे के बाद गांके लोगों ने भागने का प्रयास कर रहे आरोपित को पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पेड़ से बांध दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह करीब 11 बजे झुनको गांव का सुनील मुर्मू और रूबीशल सोरेन बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।

बात इतनी बढ़ गई कि रूबीशल ने सुनील मुर्मू के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। माथे पर लाठी लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल होने के बाद गिर गया। हमले की जानकारी लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सुनील की मौत हो चुकी थी।

ग्रामीणों ने भागने की कोशिश कर रहे रुवीशल को पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने के बाद पेड़ से बांध दिया। सूचना पर मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन मौके पर पहुंचे और आरोपित को हिरासत में लेकर घटनाक्रम की जानकारी ली। आरोपित ने स्वीकार किया कि वह सुनील को मारना नहीं चाहता था।