9 साल पहले की थी दूसरी पत्नी की हत्या, जेल से लौटने के बाद पहली पत्नी को भी मारा, वजह जान हो जाएंगे हैरान
दुमका के मसलिया में राखीशल हेंब्रम ने अपनी दूसरी पत्नी बीतनी हांसदा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वजह थी पत्नी का काली पूजा के मेले में जाने से इनकार करना। राखीशल पहले भी अपनी पहली पत्नी की हत्या के जुर्म में नौ साल की सजा काट चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कुल्हाड़ी जब्त कर ली है।
संवाद सहयोगी, मसलिया( दुमका)। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र के कोलारकोंदा पंचायत के बसमत्ता गांव में बुधवार की रात पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी दूसरी पत्नी 35 वर्षीय बीतनी हांसदा की हत्या कर दी। हत्या की वजह पत्नी द्वारा काली पूजा में घूमने जाने से मना करना बताया जा रहा है।
पत्नी के मेला घूमने जाने से मना करने से आक्रोशित पति राखीशल हेंब्रम ने कुल्हाड़ी के प्रहार से पत्नी की हत्या कर दी। हत्यारा पति राखीशल बेसरा कुछ ही दिन पूर्व पहली पत्नी की हत्या के लिए नौ वर्ष की सजा काट कर केंद्रीय कारा दुमका से छूटने के बाद मसलिया लौटा था।
घटना के समय शराब की नशे में धुत्त था राखीशल
घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक कोलारकोंदा पंचायत के बांसमता गांव में काली पूजा का मेला लगा हुआ था। राखीशल ने पत्नी को बीतनी हांसदा को मेला घूमने चलने के लिए कहा। जब पत्नी ने मेला जाने से इनकार किया तो आक्रोशित राखीशल ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।
पहली पत्नी की भी हत्या कर चुका है राखीशल
मसलिया थाना की पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राखीशल बेसरा पूर्व में अपनी पहली पत्नी की हत्या कर चुका है। इस मामले में उसे सजा हुई थी और कुछ दिन पूर्व ही नौ वर्षों तक जेल में सजा काट कर घर लौटा था।
पत्नी की हत्या करने वाले पति राखीशल बेसरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस राखीशल से पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा गया है।- राजेश रंजन, थाना प्रभारी, मसलिया
