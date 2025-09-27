Language
    दादी को नाती-नातिन से ज्यादा प्यार करना पड़ा महंगा, पोते ने डंडे से मारकर उतारा मौत के घाट

    By Anoop Kumar Srivastava Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:08 PM (IST)

    दुमका में एक चौंकाने वाली घटना में शिकारीपाड़ा में एक पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी। 26 सितंबर को हुई इस घटना में 23 वर्षीय होपोनटा उर्फ ​​जलपा हेम्ब्रम ने अपनी 63 वर्षीय दादी सुमिधान हांसदा की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है।

    पोते ने दादी को डंडे से मारकर उतारा मौत के घाट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, दुमका। जिले में अभी तक संपत्ति के लिए दामाद ही सास ससुर के कातिल बन रहे थे, लेकिन शिकारीपाड़ा के मंझलाडीह के करमटोला में 26 सितंबर की सुबह वृद्ध महिला 63 साल की सुमिधान हांसदा की हत्या करने वाला और कोई नहीं उसका पोता ही निकला।

    पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए शनिवार को आरोपित पोता 23 साल के होपोनटा उर्फ जलपा हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून लगा डंडा भी बरामद कर लिया है।

    शुक्रवार की अहले सुबह करीब तीन बजे एक अज्ञात युवक ने घर में सो रहे वृद्ध महिला की हत्या कर दी। महिला के सिर पर डंडा से प्रहार किया गया था। मृतका के नाती सबुधन मराण्डी के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध मामला दर्ज अनुसंधान प्रारंभ किया।

    एसपी ने हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय महतो के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने पहले संदेह के आधार पर मृतका से जुड़े सभी लोगों से गहनता से पूछताछ की, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।

    चार दिन पहले पोता का हुआ था विवाद

    अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि चार दिन पहले पोता का जमीन बिक्री के बाद मिले पैसों को लेकर दादी से विवाद हुआ था। पुलिस ने जब आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी बातों पर संदेह हुआ।

    गहनता से पूछताछ करने पर उसने दादी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने पुलिस को वह डंडा भी दे दिया, जिससे दादी के सर पर वार किया था।

    नाती व नतिनी को अधिक चाहना पड़ा महंगा

    आरोपित ने पुलिस को बताया कि दादा एवं दादी घर पर अपने नाती एवं नतिनी को रखते थे। हम अपने माता पिता के साथ गांव के दूसरे घर में रहते थे। दादा व दादी ने संयुक्त रूप से जब भी जमीन बेचते थे और जो पैसा मिलता था, उसे नाती व नतिनी के बीच बांट दिया करते थे। उसके पिता को पैसा नहीं देते थे। मांगने पर झगड़ा करने पर उतर जाते थे। हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। इस बात से गुस्से में आकर दादी को मार दिया।

    परिवार की जगह नाती व नातिन को अधिक महत्व देने व माता-पिता की उपेक्षा करने के कारण ही पोता ने अपनी दादी को मार डाला। आरोपित ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। आरोपित को जेल भेज दिया गया है। - अमित लाकड़ा, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, शिकारीपाड़ा थाना।