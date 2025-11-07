Dumka Crime: किशोरी के शरीर का आधा भाग पेड़ से लटका था, आधा जमीन पर पड़ा ... दस दिनों से थी लापता, हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी जागरण, सरैयाहाट (दुमका ) : थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव से 27 अक्टूबर को घर से गायब हुई 17 वर्षीय किशोरी का पुलिस ने गुरुवार को तीनघरा टोला के समीप झाड़ी में पेड़ से लटका हुआ क्षत- विक्षत शव बरामद किया। शव का आधा भाग पेड़ से लटका हुआ था और आधा नीचे जमीन पर पड़ा था।

ग्रामीणों ने बताया कि हत्या कर एक भाग को पेड़ से लटका दिया है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। किशोरी के पिता ने थाना में आवेदन देकर बताया था कि बेटी 27 अक्टूबर को सुबह घर से निकलकर कहीं चली गई।

वह जब शाम तक घर नहीं लौटी तो सभी रिश्तेदारों एवं आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बेटी इसी थाना के बरहेट गांव के दिलखुश पासवान से मोबाइल पर बराबर बात किया करती थी। शक जाहिर करते हुए बताया था कि उक्त युवक ने ही बेटी को कहीं भगा ले गया है।