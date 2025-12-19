Dumka News: हंसडीहा में वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी, टैक्स चोरी की आशंका; बड़े प्रतिष्ठानों के शटर गिरे

Language
    By Anoop Kumar Srivastava
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, हंसडीहा (दुमका)। वाणिज्य कर विभाग की अन्वेषण टीम ने शुक्रवार को हंसडीहा बाजार स्थित कोमल ट्रेडर्स नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में औचक निरीक्षण किया। टीम दो वाहनों से सुबह ही प्रतिष्ठान पहुंची और देर शाम तक जांच प्रक्रिया जारी रही।

    निरीक्षण के दौरान टीम ने कोमल ट्रेडर्स के गोदाम में रखे स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। साथ ही पर्चेज एवं सेल स्लिप का मिलान किया।

    हालांकि, जांच देर शाम तक जारी होने के कारण विभागीय अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

    इधर, वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी की खबर क्षेत्र में फैलते ही हंसडीहा और सरैयाहाट बाजार के अधिकांश बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया। जांच के डर से कई दुकानदारों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। जिससे बाजार में सन्नाटा छा गया।

    शुक्रवार को साप्ताहिक हाट के कारण बड़े किराना व कपड़े की दुकानों में भीड़ थी, लेकिन जांच टीम के आने की सूचना मिलते ही सभी दुकानें बंद हो गईं। जिससे ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ा।

    सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सेल के अनुसार, जीएसटी नहीं देकर लंबे समय से टैक्स की चोरी किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है।

    अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में एक-एक कर सभी प्रतिष्ठानों की गहन जांच की जाएगी और टैक्स चोरी का दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।