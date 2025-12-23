Language
    सैलानियों को आकर्षित करेगा चूटोनाथ में निर्माणाधीन जैव विविधता पार्क, जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद

    By Rohit Kumar Mandal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:21 AM (IST)

    दुमका में बन रहा चूटोनाथ जैव विविधता पार्क पर्यटकों को आकर्षित करेगा। जनवरी तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। यह पार्क क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, चिकनियां (दुमका)। दुमका से महज आठ किलोमीटर जामा प्रखंड के बेदिया पंचायत में स्थित है चूटोनाथ मंदिर। प्रकृति की गोद में बसा चूटोनाथ की प्रसिद्धि शिव-पार्वती के मंदिर एवं चूटो पहाड़ी बाबा से है।

    यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर में भोलेनाथ व पार्वती का पूजन उपरांत यहां के रमणीक दृश्यों के साथ-साथ चूटो पहाड़ एवं यहां के प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेते हैं। वैसे तो चूटोनाथ में सालों भर पर्यटक व श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है लेकिन पूर्णिमा, महाशिवरात्रि व पहले बैशाख मास में चड़क पूजा की खास महत्ता है। नववर्ष पर यहां सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है।

    धर्म व आस्था का गहरा कनेक्शन

    चूटोनाथ धाम लोक आस्था का प्रतीक है। बाबा चूटोनाथ भगवान भोले शंकर के प्रतिरूप माने जाते हैं। लोक मान्यता है कि बाबा चूटोनाथ अपने भक्तों की हर प्रकार के अनिष्ट से रक्षा करते हैं। इनके दरबार में मांगी गई हर प्रकार की मनौतियां पूरी होती हैं। हरे-भरे वृक्षों के बीच चूटो पहाड़ की तलहटी में चूटो बाबा के मंदिर के निकट ही पहाड़ी बाबा का पूजा स्थल स्थित है। इनकी मान्यता चूटो बाबा के कर्ता के रूप में है। अर्थात बाबा चूटोनाथ में मांगी गई मनौतियां पहाड़ी बाबा पूरी करते हैं।

    मनौतियां पूरी होने पर लोग पहाड़ी बाबा को पाठा (बकरा), मुर्गा आदि की बली चढ़ाते हैं। प्रसाद के तौर पर मदिरा भी अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता के मुताबिक वन देव के रूप में पूजित यहां चढ़ाया जाने वाला बलि किसी बलि वेदी में नहीं लगाई जाती है। सीधे कटार से वार किया जाता है।

    धार्मिक-पर्यटन की दृष्टि से हो रहा विकास

    समय के साथ चूटोनाथ में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं व सैलानियों का ज्यादा से ज्यादा ठहराव हो सके। वन महकमा की ओर से यहां इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन साढ़े चार हेक्टेयर भू-भाग में जैव विविधता पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। तकरीबन 10 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पार्क में कई स्तर पर काम हो रहा है।

    खास बात यह भी है कि यहां आने वाले पर्यटक व सैलानियों के लिए ओपन ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा इसके परिसर में एक वृहत तालाब का भी निर्माण करवाया जा रहा है। बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह की सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

    पार्क निर्माण का तकरीबन 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम भी नए साल के जनवरी माह के अंत तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। अगर जनवरी के अंत तक जैव विविधता पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो निसंदेह यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए नए साल का नायाब तोहफा होगा।

    ऐसे पहुंचे चूटोनाथ

    चूटोनाथ मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग आवागमन के लिहाज से काफी उपयुक्त साधन है। दुमका-मसलिया मुख्य मार्ग में बेदिया मोड़ से दो किलोमीटर उत्तर दिशा में प्रकृति की मनोहर छटाओं के बीच चूटोनाथ मंदिर व चूटो पहाड़ी बाबा स्थित हैं। तथा दुमका दुधानी टावर चोक में काफी मात्रा में छोटे-बड़े वाहन हर वक्त उपलब्ध रहते हैं।