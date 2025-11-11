CPI (ML) ने दुमका में काटी न्याय की फसल, देखता रह गया प्रशासन

जागरण संवाददाता, मसलिया (दुमका)। झारखंड के दुमका जिले के मसलिया प्रखंड स्थित शिकारपुर गांव में रैयत धोधो राय और रधिया घटवाल के वंशजों के बीच वर्षों से चल रहे जमीन विवाद ने सोमवार को नया मोड़ ले लिया। विवादित जमीन पर भाकपा (माले) के नेतृत्व में धोधो राय के वंशजों के हिस्से की जमीन पर बोए गए धान की कटनी की गई।

जानकारी के अनुसार, रधिया घटवालीन के वंशज निमाय राय, भीम राय, नकुल राय, गोकुल राय आदि पिछले 10 से 15 वर्षों से संख्या बल के जोर पर धोधो राय के वंशजों को जमीन पर खेती करने नहीं दे रहे थे। कई बार पंचायत स्तर पर ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों की मध्यस्थता में बैठकें हुईं, लेकिन दबंग पक्ष ने फैसले को मानने से इंकार कर दिया।

धोधो राय के वंशजों ने प्रशासन से कई बार लिखित शिकायत की, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर माले ने धोधो राय परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से विवादित खेत में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में धान की कटनी कराई।