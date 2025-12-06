दुमका में Bus में शराबी महिला ने काटा बवाल, चालक पूरी बस लेकर पहुंच गया थाना

जागरण संवाददाता, दुमका। Dumka News: बस स्टैंड पर चालकों का अक्सर नशे में धुत यात्रियों से सामना होता रहता है, लेकिन शुक्रवार की शाम एक शराबी महिला ने ऐसा हंगामा मचाया कि बस चालक और मालिक दोनों परेशान हो उठे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महिला को उतारने में असमर्थ चालक पूरी बस लेकर सीधे दुमका नगर थाना पहुंच गया।

घटना कुछ यूं घटती है। जामताड़ा से दुमका जाने वाली पूजा ट्रेवल्स की बस में एक आदिवासी महिला को उसकी कुछ महिला मित्रों ने बैठाया था। महिला पहले से ही शराब (Drunk Woman) के नशे में धुत थी। उसके एक हाथ में पपीता और दूसरे हाथ में एक बत्तख थी।

शाम करीब साढ़े छह बजे बस जैसे ही दुमका के अटल बिहारी बस स्टैंड पहुंची, सभी यात्री उतर गए, लेकिन वह महिला अपनी सीट पर ही बैठी रही। चालक ने जब उसे उतरने को कहा तो महिला ने साफ इन्कार कर दिया।

महिला यात्री होने के कारण चालक भी जबरदस्ती करने से हिचक रहा था। उसने तुरंत नगर थाना को सूचना दी। सूचना पर एक महिला पुलिसकर्मी जीप से बस स्टैंड पहुंची, लेकिन महिला को उतारने के प्रयास में वह हाथापाई पर उतर आई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी।

काफी समझाने-बुझाने के बाद भी महिला अपनी सीट से हिलने को तैयार नहीं हुई। उसने स्पष्ट कह दिया कि वह किसी भी हालत में बस से नहीं उतरेगी। परिस्थिति को देखते हुए महिला पुलिसकर्मी ने चालक से बस को सीधे थाना ले जाने को कहा।