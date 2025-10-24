Language
    दुमका में 14 वर्षीय दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

    By Anoop Kumar Srivastava Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:38 AM (IST)

    दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय दिव्यांग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में बाबूलाल मुर्मू को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती है, और ठीक से चल भी नहीं पाती। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    14 वर्षीय दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म

    जागरण संवाददाता,दुमका। दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की दोपहर एक 14 वर्षीय दिव्यांग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक बाबूलाल मुर्मू को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 

    आरोपित युवक को पुलिस बुधवार की देर शाम ही को धर दबोचा थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती है। ठीक ढंग से चलने-फिरने में भी असमर्थ है। 

    शोर मचाने के आसपास के कुछ ग्रामीणों ने बाबूराम को पकड़

    कहा कि घटना के वक्त वह अपनी पत्नी के साथ काम से बाहर गए थे। इसी दौरान घर में अकेली होने का फायदा उठाते हुए बाबूराम मुर्मू ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता के मुताबिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद युवक वहां से भागने की जुगत में था लेकिन ठीक इसी वक्त वह अपनी के साथ घर पहुंच गए और शोर मचाने के आसपास के कुछ ग्रामीणों ने बाबूराम को पकड़ लिया। 

    आक्रोशित ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट भी किया। इधर घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों की चंगुल से आरोपित को छुड़ा कर अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। 

    पीड़िता की फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। पुलिस पीड़िता के पिता के आवेदन के आधार पर पाेक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। 

    दुमका मुफस्सिल थाना के प्रभारी सत्यम कुमार ने कहा कि पीड़िता के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।