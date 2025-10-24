दुमका में 14 वर्षीय दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,दुमका। दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की दोपहर एक 14 वर्षीय दिव्यांग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक बाबूलाल मुर्मू को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित युवक को पुलिस बुधवार की देर शाम ही को धर दबोचा थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती है। ठीक ढंग से चलने-फिरने में भी असमर्थ है।

शोर मचाने के आसपास के कुछ ग्रामीणों ने बाबूराम को पकड़ कहा कि घटना के वक्त वह अपनी पत्नी के साथ काम से बाहर गए थे। इसी दौरान घर में अकेली होने का फायदा उठाते हुए बाबूराम मुर्मू ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता के मुताबिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद युवक वहां से भागने की जुगत में था लेकिन ठीक इसी वक्त वह अपनी के साथ घर पहुंच गए और शोर मचाने के आसपास के कुछ ग्रामीणों ने बाबूराम को पकड़ लिया।