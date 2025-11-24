Language
    CM हेमंत ने किया फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, बोले- संताल परगना से दिल्ली तक खिंची जाएगी विकास की लकीर

    By Rajeev Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे संताल परगना से दिल्ली तक विकास की लकीर खींची जाएगी। यह संस्थान युवाओं को उड़ान प्रशिक्षण देगा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। सरकार शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    राजीव, दुमका। झारखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर दुमका के एयरपोर्ट परिसर में सोमवार को झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संताल परगना से दिल्ली वाया रांची विकास की लंबी लकीर खींची जाएगी।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत 166 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं 123 करोड़ रुपये अधिक राशि की लागत से प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास किया। विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया।

    इस मौके पर उन्होंने भावुक अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि अलग झारखंड राज्य के अगुवा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज इस मंच पर नहीं हैं लेकिन उनका विचार सदैव हम सबके साथ है। कहा कि गुरुजी ने ही वर्ष 2008 में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी थी। उनकी मंशा थी कि राज्य के आदिवासी, मूलवासी व गरीबों के बच्चे न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल कर आगे आएं, बल्कि ऐसे घरों के बच्चे भी पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाएं।

    उन्होंने कहा कि 25 साल के झारखंड में कई राजनीतिक आंधी-तूफान आए और मुझे भी जेल में डाल दिया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी विरोधी दलों ने गुरुजी के इस महत्वाकांक्षी संस्था को ठंडा बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब 17 साल के बाद आज उनका सपना साकार हो रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब इस इंस्टीट्यूट के जरिए अब प्रत्येक वर्ष 30 कामर्शियल पायलट तैयार होंगे जिसमें 15 छात्रों का शत-प्रतशित खर्च सरकार वहन करेगी।

    उन्होंने कहा कि एक छात्र पर तकरीबन 65 से 70 लाख रुपये खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी दल की सरकार ने यहां के स्कूल तक बंद करवा दिया था लेकिन अबुआ सरकार बनी तो उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक सोच के साथ समग्र विकास के लिए तेजी से डग भर रही है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आधी आबादी को पैरों पर खड़ा करने का संकल्प लिया है। आने वाले दिनों में इन्हें इनके हुनर के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हेड क्वार्टर से नहीं, बल्कि गांव से चलने वाली है। सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत अभी प्रशासन के अधिकार आम जनों तक पहुंच रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी तयशुदा मियाद में जनता की समस्या का हल नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। अब अधिकारियों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। स्पष्ट तौर पर कहा कि पदाधिकारियों का चूल्हा जनता की गाढ़ी कमाई से जलती है, इसलिए इन्हें कार्यपालिका को भी जवाबदेह होना ही होगा।

    उन्होंने आमजनों से कहा कि वह एक हाथ बढ़ाएं उन्हें सरकार दोनों हाथों से आगे बढ़ाएगी। इससे पूर्व उन्होंने दुमका रानीश्वर व मसलिया प्रखंड में तकरीबन 1300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मेगा लिफ्ट ऐरिगेशन सिंचाई परियोजना के स्थल निरीक्षण के उपरांत कहा कि दो माह के अंदर यह परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी।

    'भाजपा का हरेक मंसूबा हम ध्वस्त करेंगे'

    दुमका एयरपोर्ट में आयोजित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधन के दौरान बिना भाजपा का नाम लिए हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों की मंशा यहां के आदिवासी-मूलवासी विरोधी रही है। वह नहीं चाहते हैं कि यहां आदिवासी, मूलवासी व गरीब-गुरबों के बच्चे पढ़-लिख कर आगे आएं। यही वजह रही है कि विरोधी दल जब शासन में आई जनहित की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब उनकी सरकार जनहित में तेजी से काम कर उन योजनाओं को भी शुरू कर रही जो पूर्व में शुरू की गई थी। इसी कड़ी में 17 साल बाद उनकी सरकार झारखंड फ्लाइंग इस्टीट्यूट के माध्यम से न सिर्फ हवाई जहाज उड़ाना सिखेंगे, बल्कि हवाई उड़ान भी भरेंगे।

    इधर, कार्यक्रम के उपरांत बिहार चुनाव के ठीक बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के सोशल मीडिया किए गए पोस्ट अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो टूक कहा कि भाजपा का हरेक मंसूबा ध्वस्त करेंगे। कहा कि यह सवाल तो भाजपा से ही किया जाना चाहिए।