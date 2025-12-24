भुवनेश्वर में कार्यरत इंजीनियर के दुमका वाले घर पर सीबीआई की दबिश, क्या है मामला?

जागरण संवाददाता, दुमका। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बुधवार की सुबह धनबाद से आई सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने नगर थाना क्षेत्र के गिलानपाड़ा स्थित अभियंता मोहम्मद कासिब के घर दबिश दी। कासिब भुवनेश्वर में अभियंता है और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है।

करीब चार घंटे तक चली जांच के बाद टीम घर से कई कागजात लेकर चली गई। हालांकि, टीम के अधिकारियों ने भी कुछ बताने से मना कर दिया। वहीं, घरवाले भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। सुबह करीब सात बजे धनबाद से आई सीबीआई की सदस्यीय टीम चार पहिया वाहन से कासिब के घर पहुंची। टीम ने सीधे घर का खुलवाया और अंदर चली गई। कार्रवाई की भनक मिलते ही मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए। किसी को कुछ पता नहीं था, कि अंदर क्या चल रहा है।

करीब चार घंटे की जांच के बाद जब टीम बाहर निकलने के बाद लोगों को पता चला कि सीबीआइ ने छापेमारी की है। तलाशी में टीम कुछ कागजात लेकर चली गई। जाते समय अधिकारियों से जांच का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कुछ नहीं बताया।