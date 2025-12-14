Dumka में पुलिस पर भारी पड़ रहे चोर... Congress की महासचिव के घर के बाद दुमका BJP आफिस में कर दिया कांड

जागरण संवाददाता, दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका में चोरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आम और खास लोगों के घरों के साथ-साथ राजनीतिक दलों को भी निशाना बना रहे हैं। ताजा घटना में चोरों ने भाजपा कार्यालय को भी नहीं बख्शा है।

दुमका के चोर राजनीतिक दलों से भी खौफ नहीं खा रहे हैं। सत्ताधारी और प्रतिपक्ष, दोनों के साथ उनका व्यवहार एक-सा है। बीते 28 नवंबर की रात गिलानपाड़ा में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की दुमका जिला महासचिव अरबी खातून के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने करीब तीन लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया था। अब चोरों ने भाजपा कार्यालय को निशाना बनाया है।

शनिवार की रात डंगालपाड़ा स्थित भाजपा कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 25 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया। इसके अलावा कार्यालय की पूरी बिजली वायरिंग तोड़कर बर्बाद कर दी गई। चोरों ने तीन पंखे भी उतारे, लेकिन उन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गए।

रविवार को घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। कार्यालय प्रभारी दिनेश सिंह ने इस संबंध में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रविवार सुबह जब कार्यालय प्रभारी दिनेश सिंह कार्यालय पहुंचे तो टूटा हुआ ताला देखकर वे अवाक रह गए। अंदर जाकर देखा तो कार्यालय के तीनों ताले टूटे हुए थे। चोर टेबल, कुर्सी और सात बल्ब चोरी कर ले गए थे। इसके अलावा बिजली की वायरिंग समेत सभी बोर्डों को तोड़कर बर्बाद कर दिया गया था।

दिनेश सिंह ने बताया कि चोरी की घटना शनिवार रात को अंजाम दी गई। चोर कार्यालय की पिछली दीवार के सहारे चढ़कर छत पर पहुंचे और छत के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोरी की सूचना मिलने पर भाजपा नेता निवास मंडल भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद नगर थाना को सूचना दी।

भाजपा कार्यालय में हुई चोरी को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी जगन्नाथ धान मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है और चोरों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, इसलिए आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।