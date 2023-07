Jharkhand: पैसे नहीं देने पर ऑटो चालक ने मालकिन को मारी गोली, गंभीर हालत में महिला को धनबाद किया गया रेफर

Jharkhand News शनिवार की रात करीब दो बजे एक महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली महिला के पेट में लगी है। पुलिस का कहना है कि रात को नशे में धुत ऑटो चालक ने महिला से पैसों की मांग की थी। महिला ने पैसे देने से इंकार किया तो दोनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद चालक महिला के पेट में गोली मारकर भाग गया।

पैसे नहीं देने पर ऑटो चालक ने मालकिन को मारी गोली, गंभीर हालत में महिला को धनबाद किया गया रेफर

