Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जागरूक रहिए, एड्स से बचिए... World AIDS Day पर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली जागरूकता रैली

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    World AIDS Day विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य लोगों को बीमारी के बारे में सही जानकारी देना और बचाव के उपायों के बारे में बताना था। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी इस रैली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और नागरिकों ने भाग लिया। अधिकारियों ने जागरूकता और सही जानकारी के महत्व पर जोर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    धनबाद में जागरूकता रैली में शामिल स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। AIDS Day: विश्व एड्स दिवस पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    उन्होंने कहा कि समय रहते एचआईवी की जांच कराने से बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सकता है। कई मरीज नियमित दवा के साथ स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक हों, क्योंकि बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता ही है।

    सिविल सर्जन ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में एचआईवी की जांच पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है। एचआईवी संक्रमित मरीजों के साथ अब टीबी की भी जांच की जा रही है, वहीं टीबी मरीजों की एचआईवी जांच अनिवार्य रूप से कराई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि एचआईवी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मौके पर डॉ. रोहित गौतम, डॉ. मंजू दास, डॉ. सुनील कुमार सहित अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद थे।

    रैली में अशर्फी अस्पताल के धनबाद नर्सिंग स्कूल, सरकारी नर्सिंग स्कूल के नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रैली सीएचसी धनबाद कला भवन से शुरू होकर सिविल सर्जन कार्यालय तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए।