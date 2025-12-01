जागरूक रहिए, एड्स से बचिए... World AIDS Day पर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली जागरूकता रैली

जागरण संवाददाता, धनबाद। AIDS Day: विश्व एड्स दिवस पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने कहा कि समय रहते एचआईवी की जांच कराने से बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सकता है। कई मरीज नियमित दवा के साथ स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक हों, क्योंकि बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता ही है।



सिविल सर्जन ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में एचआईवी की जांच पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है। एचआईवी संक्रमित मरीजों के साथ अब टीबी की भी जांच की जा रही है, वहीं टीबी मरीजों की एचआईवी जांच अनिवार्य रूप से कराई जा रही है।