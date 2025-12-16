Dhanbad में महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल: रात में बकरी बांध रही महिला के साथ तीन युवकों ने किया गंदा काम, इलाके में आक्रोश

जागरण सं‍वाददाता, कतरास (धनबाद)। एक 58 वर्षीय अधेड़ महिला के साथ अपने दो साथियों के सहयोग से एक युवक द्वारा दुष्कर्म किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत मिलने के बाद इस मामले में कतरास थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद लोगों ने आक्रोश है।

पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में कहा है कि दो दिन पूर्व रात करीब आठ बजे वह अपने घर के बाहर बकरी बांध रही थी कि तभी तीन युवक मेरे घर में जबरन घुस आया। एक युवक ने उन्हें पटक कर दुष्कर्म करने लगा, वहीं दो साथियों ने उसका दोनों हाथ पकड़े हुए था। उस समय वह घर में अकेली थी।

उन्होंने कहा है कि जब मैं जोर जोर से चिल्लाने व रोने लगी तो तीनों भाग गये। उस से पूर्व उन लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताएगी या पुलिस के पास जाएगी तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे।