बंदर से परेशान युवती ने बचाने की गुहार लगाई, Dhanbad Police ने वन विभाग से मांगी मदद
Dhanbad News: एक युवती बंदरों के आतंक से त्रस्त होकर पुलिस के पास मदद मांगने पहुंची। उसने बताया कि बंदर उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, जिससे उसका जीना दूभर हो गया है। युवती ने पुलिस से बंदरों को पकड़ने या भगाने में मदद करने का आग्रह किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे सहायता का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, लोयाबाद (धनबाद)। लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा बासुदेवपुर में इन दिनों एक बंदर का आतंक लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। क्षेत्र में एक आवारा बंदर ने अब तक आधा दर्जन लोगों को काट लिया है। घायल लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।
शनिवार को एकड़ा बाबू क्वार्टर की रहने वाली एक युवती ने इस समस्या से परेशान होकर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर फोन कर मदद की गुहार लगाई। युवती ने बताया कि बंदर बार-बार लोगों पर हमला कर रहा है और मोहल्ले में आतंक मचा रखा है।
सूचना मिलते ही हेलो पुलिस सहायता केंद्र सक्रिय हुआ, लेकिन पुलिसकर्मी असमंजस में पड़ गए क्योंकि बंदर पकड़ने का प्रशिक्षण उन्हें नहीं दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि बंदर बीते कई दिनों से इलाके में घूम रहा है और अचानक लोगों पर झपट्टा मार देता है। लोग भय के कारण घरों से निकलने में भी हिचक रहे हैं। पुलिस और वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और जल्द बंदर को पकड़ने की बात कही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।